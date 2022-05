Az inflációt az alkuerejükkel visszaélő cégek profitja fűti

– Az inflációt az alkuerejükkel visszaélő vállalkozások profitja fűti. Elmagyarázom három percben, hogyan – írta György László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a közösségi oldalán.

Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász fogalmazta meg a 2007–2008-as pénzügyi válság után, hogy a válság során az alkuerejükkel visszaélő piaci szereplők a nyereségeket privatizálták, a veszteségeket államosították. Most is ez a játszma zajlik a világban, ez okozza az inflációt.

– Az történt ugyanis, hogy a kormányok, amennyire csak lehetett, megsegítették a bajba jutott családokat és vállalkozásokat, hogy a leállások idejére ne menjenek csődbe. A világgazdaság újraindulása során a kereslet gyorsabban futott fel, mint a kínálat, amit az ármeghatározó szereplők, jobbára energetikai, szállítmányozó és kereskedő cégek az árak és szolgáltatási díjak emelésével jól ki is használtak. Amerikában a tőzsdei cégek profitja másfél év alatt hetven százalékkal növekedett, a tengeri szállítmányozó cégek nyeresége az éveken át csaknem nulla szintről évi 150 milliárd dollárra emelkedett azzal, hogy a tengeri szállítmányozási fuvardíjakat az ötszörösükre emelték – ismertette az államtitkár.

Azt is látjuk, hogy mi zajlik az olaj- és a gázpiacon, különösebb magyarázatra nem szorul. Talán csak annyi kiegészítésre, hogy az elszabadult energiaárakra rátett még egy lapáttal a háború és Brüsszel elhibázott szankciós politikája. Ilyenkor van szükség innovációra és bátorságra, amit már Orbán Viktor és kormánya bizonyított.

– Az úgynevezett progresszív, vagyis modern, haladó szellemű közgazdászok világszerte csak beszélnek arról, amit a második Orbán kormány 2010–2014 között a különadókkal valóra váltott: vissza mertük ugyanis venni – a Joseph Stiglitz után szabadon – kiprivatizált extra nyereségeket, hogy a családokat és a magyar kisvállalkozásokat terhelő adókat csökkentsük, és bevezessük a rezsicsökkentést – magyarázta György László.

– Dean Bakernek, Amerika egyik legnevesebb progresszív közgazdászának 2017-ben írtam egy rövid emailt. Gratuláltam Rigged című könyvéhez, amelyben azt a jelenséget írja le, ahogy a nagy globális szereplők kifacsarják a dolgozó középosztályt, és amelyben megoldási javaslatokat is tesz a probléma kezelésére. Levelemben azt is leírtam, hogy amiről ők álmodnak, azt Orbán Viktor és kormánya megvalósította: az extraprofitok megadóztatásával jövedelmet csoportosított át a globális felső tízezertől, a bérből és fizetésből élő, gyermeket nevelő magyar családoknak. Gyorsan érkezett is a válasz, hogy „you know you have a bad media here, but come and let’s talk”. (Tudod, hogy rossz a sajtótok errefelé, de gyere és beszélgessünk.) Deannel azóta jóbarátok vagyunk, és az a megtiszteltetés ért, hogy az Egyensúlyteremtés – a gazdaságpolitika missziója című könyvem angol kiadásához ő írta az előszót. Hálás vagyok neki a rugalmasságáért, hogy nem hagyta, hogy a rólunk szóló torz nyugati tudósítások kedvét szegjék a velem való beszélgetéstől – olvasható a bejegyzésben.

– Most az extraprofitokból befolyó bevételekből megvédjük a munkahelyeket, a nyugdíjakat és a családtámogatási rendszerünket, és mindenekelőtt fenntartjuk a rezsicsökkentést, valamint megőrizzük hazánk békéjét és biztonságát – emelte ki György László.

– A politika ma a világ leginnovatívabb szakmája és Magyarország az egyik, ha nem a leginnovatívabb ország. Elemzésem megírásának pillanatában olvasom, hogy az angolok is valami hasonlóra készülnek. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok, hajrá, magyar leleményesség! – tette hozzá az államtitkár.

