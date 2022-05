Válságálló magyar-német gazdasági kapcsolatok

A német vállalatok továbbra is jó befektetési célpontnak tartják Magyarországot – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter tegnap a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2022. évi konjunktúrajelentésének bemutatásán. Hozzátette: ezt mutatja, hogy a megkérdezett vállalatok 88 százaléka most is Magyarországon valósítaná meg a beruházását, ez az arány a legmagasabb a konjunktúrafelmérés kezdete, 1995 óta. Varga Mihály kiemelte: a magyar-német gazdasági kapcsolatok válságállóak és stabilak,

Németország továbbra is Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere.

Tavaly a két ország közötti teljes áruforgalom 11,6 százalékkal nőtt, az idei év első két hónapjában pedig 12 százalék feletti a bővülés az előző év azonos időszakához képest – ismertette a tárca vezetője.

Sávos András, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke kifejtette: Magyarországon háromezer német tulajdonú cég működik, az ágazatok széles spektrumát fedik le, 220 ezer embert foglalkoztatnak, a vállalati szféra hozzáadott értékének egyhatodát teszik ki.

Dirk Wölfer, a DUIHK kommunikációs osztályvezetője a kamara 2022. évi konjunktúrajelentését ismertetve rámutatott: a jelenlegi általános gazdasági helyzetet és a saját üzleti helyzetet is jobbnak értékelik a felmérésben résztvevők, mint 2021 tavaszán, amikor a koronavírus-járvány negatív hatásai nagymértékben terhelték a vállalkozásokat.

Borítókép: Sávos András, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke beszédet mond a kamara konjunktúrajelentésének bemutatóján 2022. május 31-én. Mellette Varga Mihály pénzügyminiszter és Dirk Wölfer, a Kamara kommunikációs osztályvezetője. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)