A kormány elkötelezett a paksi üzemidő-hosszabbítás mellett

– A kormány elkötelezett amellett, hogy a paksi atomerőmű üzemidejét meghosszabbítsák – mondta pénteken Palkovics László. A technológiai és ipari miniszter az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójával folytatott egyeztetés után, az atomerőműben tartott sajtótájékoztatón hozzátette: meggyőződtek arról, hogy az üzemidő-hosszabbításnak minden feltétele adott. Alapvetően tíz és húsz év közötti hosszabbítás lehetséges.

A paksi atomerőmű négy, jelenleg 500 megawatt teljesítményű blokkja 1982 és 1987 között épült, a harmincéves üzemidőt 2012 és 2017 között húsz évvel hosszabbították meg, így 2032 és 2037 között kellene leállítani őket.

A miniszter közölte: az újabb üzemidő-hosszabbítás mellett olyan beruházásokat is terveznek, amelyek a paksi atomerőmű hatásfokának növeléséhez és az energiatárolás területén új megoldásokhoz, például akkumulátortelep létrehozásához.

Ha még húsz év van az atomerőműben biztonságosan és magas hatásfokkal, akkor emellett kell dönteni. Nem látunk olyan műszaki problémát, amely lényegesen befolyásolná az üzemidő-hosszabbítást

– fogalmazott a miniszter, aki kiemelte, bízik abban, hogy Brüsszelben újra tudják tárgyalni a hosszabbítás feltételrendszerét.

Műszaki, gazdasági, jogi és oktatási munkacsoport alakul a hosszabbítás előkészítésére. A miniszter arra kérte az atomerőmű vezérigazgatóját, hogy két héten belül készítsék el a projektindító dokumentációt, amely azt követően a kormány elé kerülhet. Teljes transzparencia mellett zajlik majd a folyamat, a projekt minden elemét a teljes nyilvánosság mellett kívánják végrehajtani.

Palkovics László beszélt arról is, hogy az európai zöldmegállapodás (Green Deal) szerint 2050-re az országnak karbonsemlegesnek kell lennie, ennek egyik jellemzője az elektromos energiára építkezés.

Magyarország Európa legatraktívabb befektetési helyszíne, a GDP-re vetített beruházási ráta 29 százalék. A high-tech vállalatok, az elektromos autózás és a gépipar energiaigénye magas.

Kitért arra is, hogy Magyarországon jelentősen nő a fotovoltaikus kapacitás, amely a mai 6 gigawattról 2030-ra 12–14 gigawattra emelkedik. Ennek az energiának a tárolását is meg kell oldani. Paks 1 üzemidő-hosszabbítása azért is szükséges, mert – a tervek szerint a kereskedelmi üzemet 2030-ban megkezdő – Paks 2 atomerőmű által előállítandó energiamennyiség sem lesz elég az ország energiafüggetlenségéhez, illetve a megnövekedett energiaigény kielégítéséhez.

