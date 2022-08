Egyharmadához érkezett a BudaPart városnegyed-fejlesztés, zajlik a közösségi terek, közparkok fejlesztése, ezzel párhuzamosan befejező fázisába érkezett a közszolgáltató intézményeket is magába foglaló lakóépület megvalósítása.

Fotó: Palkó György

A jövő év második felében átadják a következő parkfejlesztési ütemet, ezzel létrejön a főváros ötödik legnagyobb közparkja és ennek részeként Buda legnagyobb többgenerációs játszótere. Budapest modernkori történetének legnagyobb városnegyed-fejlesztése – amelyet a világ legjobb városnegyed-fejlesztésének választottak Párizsban – a jelenlegi ütemében 2200 négyzetméter kereskedelmi ingatlan, 490 lakóingatlan és 8600 négyzetméter irodaépület kivitelezése zajlik

– olvasható a fejlesztő közleményében. A 2015-ben elindított BudaPart-projekt várhatóan 2030-ra készül el, ennek eredményeként 54 hektáron 15 lakóépületben háromezer lakás, 12 irodaházban mintegy 250 ezer négyzetméter irodaterület és 23 800 négyzetméter kereskedelmi terület jön létre, amely mintegy 25-30 ezer városlakónak teremt lakó- és munkahelyet.

Fotó: Property Market

Schrancz Mihály, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója ismertette: a beruházásnak ugyan még csak az egyharmada készült el, de a parkba éves szinten egymillió látogató jön. Eddig összesen 13,5 hektár megújítása, illetve minőségi karbantartása valósult meg a projektben. A szintén a beruházó tulajdonában lévő Lágymányosi öböl vízfelülete további tíz hektárral növeli a teljes természetes felületet. A BudaPart területének majdnem fele, 26 hektár zöld terület, ennek része a Kopaszi-gát is. A parkfejlesztés jelenlegi ütemében mintegy háromhektáros központi park van építés alatt – mondta, és összehasonlításként megemlítette, hogy amikor elkészül az új, húszhektáros park, akkor ez a Tabán vagy a Városmajor méreténél is nagyobb, a város ötödik legnagyobb közparkja lesz.

Parkfejlesztés

A parkfejlesztés most induló üteme várhatóan 2023 második felében készülhet el, kutyafuttatóval, közösségi kerttel, játszótérrel. Ebben az ütemben körülbelül száz fát és 1730 négyzetméternyi cserjét telepítünk, jövőre pedig 560-ról 1370-re nő a fák száma és több közparkot is létrehozunk

– ismertette.

Budapest egyetlen dunai strandja ismét megnyitotta kapuit, 2021-ben elkészült a tereprendezés, zöldítés, a környezet megóvása érdekében megvalósított fejlesztések.

Az itt lakók igazi zöldövezetben élvezhetik a természet – növények, vízpart – közelségét, de természetesen megfelelő szociális szolgáltatásokra is szükség van, hogy a pár év múlva itt lakó és dolgozó több tízezer ember a „15 perces város” koncepciójának megfelelően helyben megtalálja a bölcsődét, óvodát, orvosi rendelőt – hangsúlyozta Schrancz Mihály. A tervek szerint két bölcsőde, egy óvoda és orvosi rendelő is épül. Az első bölcsődét és óvodát idén ősszel, az első orvosi rendelőt pedig az év végén adhatják át – számolt be róla az ügyvezető igazgató. A fejlesztés jelenlegi szakaszában kezdődik meg a Centrál Parkon belül a hatszáz négyzetméteres, többgenerációs játszótér kialakítása is.

Közlekedésfejlesztés

Schrancz Mihály arról is beszélt, hogy a BudaPart könnyű megközelíthetősége érdekében a lakó- és iroda fejlesztésekkel összhangban tovább fejlesztik a közlekedési infrastruktúrát is. Az 1-es villamos már Kelenföldig szállítja az utasokat, ami biztosítja a városnegyed összeköttetését az M4-es metróval, valamint körjáratként, hosszabbított útvonalon közlekedik a 154-es buszjárat, ami már érinti a Kopaszi-gát és a BudaPart területét is. Ezen kívül a dél-budai buszjáratok útvonalának módosításával és járatsűrítéssel is fejlesztik a városnegyed elérhetőségét. Folyamatos egyeztetések zajlanak a Budai fonódó villamos második ütemének fejlesztéséről, a Déli körvasút hálózatfejlesztés építése pedig már folyamatban van, ez utóbbinak köszönhetően a BudaPart is új megállót kap Nádorkert néven. Az ügyvezető igazgató beszámolt róla, hogy a BudaParton nincs felszíni parkolás, és a kialakított zsákutca rendszer miatt nincs áthajtó forgalom sem. Már van Mol Bubi-állomás, folytatódik az Eurovelo bringaút fejlesztése, emellett rendelkeznek elektromos autótöltőkkel és természetesen minden jelentősebb carsharing szolgáltatás elérhető – tette hozzá.

Fotó: Property Market

Beszámolt arról is, hogy a BudaPart a kultúráért kezdeményezés részeként kiállításokat, rendezvényeket szerveznek, volt már fotópályázat és művészeti kiállítások, a nyáron rendszeresek a szabadtéri filmvetítések, a koncertek és a gyerekprogramok is.

Iroda, lakás

Az új vegyes funkciós városnegyedben eddig öt lakóépületben 120 ezer négyzetméteren épültek lakások, a következő ütemben három lakóépület készül, a tervezett befejezés jövőre az első negyedévben várható – mondta. Elkészült a BudaPart Gate és a BudaPart City irodaház. Jelenleg építés alatt áll a BudaPart Downtown irodaház, amely egy kétszáz szobás, négycsillagos Radisson szállodát is magában foglal. A bérbe adott kereskedelmi felület nagysága 5574 négyzetméter. Idén év végére adják át a terület és Budapest legmagasabb épületét, a Mol-székházat. A projekt 15 év alatt, 2030-ig összesen 15 lakó- és 13 irodaház, valamint egy hotel felépítését foglalja magába. Ez megközelítőleg háromezer lakást és 250 ezer négyzetméternyi új bérbe adható irodaterületet jelent; a lakásokból mintegy 1200-at már értékesített a fejlesztő.

Fotó: Palkó György

Schrancz Mihály hangsúlyozta, hogy a BudaPart víziójának megalkotásakor, a megtervezésénél, és megvalósításnál is figyelembe veszik a legújabb városfejlesztési trendeket.

– Azzal kell számolnunk, hogy az urbanizációs szint globálisan növekszik, ma az emberiség 54 százaléka városokban él, de 2050-re ez hetven százalék körül lesz. Ahhoz, hogy a városiasodáshoz, a nagyvárosok átalakításával, fejlesztésével minél élhetőbb környezetet teremtsünk, szemléletváltásra van szükség – mondta.

Új városnegyed

– Talán a legfontosabb a Traffic place to people place elv, vagyis, hogy a városi tereket ne helikopterről, a közlekedési infrastruktúrának mindent alárendelve tervezzük meg, hanem az elsősorban gyalog vagy kerékpárral közlekedő emberek valós igényeire igazítva, sok zölddel, közösségépítésre alkalmas helyekkel – emelte ki Schrancz Mihály. Mi a 15 perces város koncepciót helyeztük a középpontba – tette hozzá. – Abból indultunk ki, hogy a fővárosban nagyon kevés városi alközpont található, sok embernek kell a városban a lakhely, a munkahely, és az egyéb elintézendő okán ingáznia, jelentősen növelve ezzel a fogalmat. A mai nagyvárosfejlesztés célja a decentralizáció, egy kompakt város létrehozása, ahol lehetőség szerint közel esik egymáshoz a lakóhely és a munkahely. A városon belüli forgalmat le kell csökkenteni, a közlekedésre szolgáló felületek helyén sokkal több zöldfelület kell kialakítani. A smart city koncepció mentén kialakított digitális infrastruktúrából kinyert big data megfelelő kielemzésére van szükség, ami alapján jelentősen optimalizálható az infrastruktúra, így például a közlekedési rendszer is.

– Az általunk kialakított koncepciót nemzetközi szinten is elismerés fogadta, a világ legrangosabb nemzetközi ingatlanfejlesztési versenye, a FIABCI szakmai zsűrije a világ legjobb városfejlesztése elismeréssel díjazta a BudaPartot – emlékeztetett Schrancz Mihály.

Borítókép: Fotó: Molnár József