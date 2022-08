Nem elég feltölteni a gáztárolókat ahhoz, hogy kihúzzuk a telet

A volatilitás szerdán is látszott, az Európában irányadó TTF holland gáztőzsde határidős jegyzéseiben délelőtt 269 és 284 euró között mozgott egy megawattórányi gáz ára.

A vezetéken már korábban is csak a megszokott mennyiség 20 százalékát szállították, az Európai Unió tagállamai azonban így is jól haladnak a gáztárolók feltöltésével. Németországban például 85 százaléknál tartanak, és más forrásokból is vásárolnak, többek között cseppfolyósított földgázt (LNG). Klaus Müller, a német hálózatot szabályozó hatóság (Bundesnetzagentur) vezetője szerint így jobban felkészültek. „Vehetünk ki gázt a tárolókból a télen, takarékoskodunk a gázzal (és ezt folytatnunk is kell!), épülnek az LNG-terminálok, és Belgiumnak, Hollandiának, Norvégiának (és hamarosan Franciaországnak) köszönhetően jön a gáz” – írta a Twitter-oldalán.

Ha Moszkva mégis tovább korlátozza az európai gázszállítást, azzal fokozódni fog az energiakrízis, amely tavaly augusztus óta több mint 400 százalékkal megemelte a nagykereskedelmi gázárakat, és megélhetési válságot okozott, arra kényszerítve a kormányokat, hogy milliárdokat költsenek a terhek enyhítésére. A gáztárolók feltöltése pedig elemzők szerint nem elég a tél kihúzására. A brit Aurora Energy Research szerint a teljesen feltöltött tárolók legjobb esetben három hónapra biztosítják a szükséges gázmennyiséget. Németországban, amely a teljes uniós tárolókapacitás majdnem negyedével rendelkezik, ez az idő 80-90 nap – átlagos fogyasztás esetén.