Nagyon kemény tél előtt áll Németország

Most az a legfontosabb, hogy takarékoskodjunk az energiával Németországban, annak érdekében, hogy biztonságosan átvészeljük a telet. A Szövetségi Hálózati Ügynökség számításai azt mutatják, hogyha 20 százalékkal tudjuk csökkenteni a gázfelhasználást, akkor van rá esély, hogy nem következik be gázhiány. Ennek feltétele az is, hogy tele legyenek a gáztározók, és hogy további importról is gondoskodjunk