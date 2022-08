Továbbra is bíznak a befektetők a magyar gazdaságban

Több külföldi befektetővel beszélgettem, akik folyamatosan azt találgatták, hogy miért ennyire alulértékelt a magyar államadósság– idézte fel az elemző, hozzátéve, hogy az eurós állampapírok kifejezetten olcsónak tűnnek, emiatt most sokan azt fontolgatják, hogy beszállnak a piacra és állampapírt vásárolnak. Egy legutóbbi felmérésről is beszámolt a szakember, amelyből az derült ki, hogy míg a forint ellen shortolnak, addig az állampapírpiacon long pozíciókat vesznek fel a befektetők,

tehát összességében túlsúlyozzák a magyar állampapírokat a standard portfóliókhoz képest. Az elemző szerint amíg ez a helyzet áll fenn, addig semmilyen körülmények között nem beszélhetünk arról, hogy közel lennénk a 2008/2009-es válsághoz.

Kockázatok azonban így is vannak. Virovácz Péter úgy látja, hogy az idei költségvetéssel nem lesz baj, a jövő évi már nehezebb kérdés, mivel alapjaiban változott meg a makropálya ahhoz képest, a büdzsé tervezése tavasszal elkezdődött, a növekedés ugyanis biztosan alacsonyabb lesz, az infláció pedig jóval magasabban alakulhat a tervezettnél (4,1 GDP-bővüléssel számolt a kormány és 5,2 százalékos inflációval). De a kamatkiadások és a jegybank veszteségei is a vártnál jobban nőhetnek.Az ING Bank elemzője szerint ami igazán lényeges a befekteti bizalom szempontjából, hogy létrejön-e az uniós forrásokról a megállapodás az Európai Bizottsággal. Jelenleg a hitelminősítőknél és a nemzetközi befektetőknél is az az alapforgatókönyv, hogy lesz megegyezés, ami szerinte érdemi és nagyon gyors korrekciót hozna a forint esetében és az államkötvények piacán. Legutóbb a londoni Fitch Ratings erősítette meg Magyarország devizában denominált hosszú futamidejű államadósság-kötelezettségeinek BBB szintű, befektetési ajánlású osztályzatát. A korábbi minősítés változatlanul hagyását azzal indokolta a hitelminősítő, hogy várhatóan a beruházások folytatódnak, ennek következtében – ha a körülmények nem romlanak – megmaradhat az 5 százalék körüli dinamikus gazdasági növekedés. Ennek azonban feltétele, hogy Magyarország szeptember vége felé hozzájusson az európai helyreállítási alapból járó összeghez.

Fotó: CEM OZDEL / AFP

Az elemző úgy kalkulált, hogy a megállapodással rövid időben belül 5, legjobb esetben pedig 10 százalékkal is erősödhet a hazai fizetőeszköz, tehát a 380-as eurójegyzésig visszaerősödhetne. A megállapodás hiányában pedig „a határ a csillagos ég”. Előbb 420-nál majd 445-nél van egy ellenállási pont. Ebben az esetben viszont már a befektetők bizalma is elillanhat.