Totálisan hiteltelen a baloldal

Lassan tíz éve él Magyarországon a rezsicsökkentés politikája. Azóta védi a hatósági szabályozás a családokat az áremelkedésektől. Tegnaptól lépett életbe az a változás, melynek értelmében az átlagfogyasztásig lehet élni a lehetőséggel, azon felül úgynevezett lakossági piaci árat kell fizetni. Ez azonban még mindig jóval kedvezőbb a világ­piaci árnál. Szombat déltől a kedvezményes tankolás lehetősége is szűkült, de a magánszemélyek járműveit továbbra is literenként 480 forintért lehet megtölteni. Sőt, a taxik és a mezőgazdasági járművek is maradtak a kedvezményezetti körben. Mindezek ellenére a balliberális pártok politikusai arról kezdtek hazug módon beszélni, hogy megszűnt a rezsicsökkentés, de krokodilkönnyeket ejtenek az autósokért is. Ahogy tették ezt a katás vállalkozókért, holott a szóban forgó adózási formának a bevezetését annak idején meg sem szavazták.