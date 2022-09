Megvan az alap a Magyarország és Peru közötti együttműködés fejlesztéséhez

A magyar gazdaság válság alatti növekedésének szempontjából is rendkívül fontos, hogy a nemzetközi gazdasági-kereskedelmi együttműködéseink folyamatosan bővüljenek. A magyar–perui együttműködés szorosabbra fűzése is segít abban, hogy az elkövetkezendő nehéz világgazdasági időszakban is növekedő pályán tudjuk tartani a magyar gazdaságot