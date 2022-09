Szijjártó Péter: Magyarország az autóipari modernizáció európai fellegvárává vált + videó

A tárcavezető rámutatott, hogy Magyarország az autóipari modernizáció egyértelmű európai fellegvárává vált.

Hozzátette: 2010-ben 3600 milliárd forint volt az ágazat termelési értéke Magyarországon, tavaly pedig 9300 milliárd forint. Az ágazatban 150 ezer ember dolgozik ma, és 90 százalékos exporthányaddal rendelkezik, amellyel a világ autóipari exportranglistáján a tizenkilencedik helyen szerepel.

Németország hazánk legnagyobb kereskedelmi partnere, tavaly a kereskedelmi forgalom csaknem hatvanmilliárd euróra nőtt, az idei első féléves adatokat nézve pedig idén „át is léphetjük a tavalyi értéket” – mondta.

Továbbra is a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, és mintegy 300 ezer magyar ember dolgozik német vállatoknál – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a magyar gazdaság növekedési üteme a második negyedévben hat százalék fölött volt, ami nagymértékben köszönhető annak, hogy a koronavírus-járvány idején jelentkezett gazdasági válság alatt a kormány amellett döntött, hogy nem a munkanélküliséget, hanem annak megelőzését támogatja.

Így a beruházástámogatási programnak köszönhetően a magyar gazdaság most is növekedni tud és a jövőbeni növekedésre is a további beruházások jelentik a garanciát – mondta.