Továbbra is pörögnek az agrárberuházások

Nem veszített lendületéből a fejlesztési hullám az agráriumban, a mezőgazdaság beruházási teljesítménye az év második negyedében 25,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi, szintén magas szinthez képest – derült ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentéséből. A szakemberek szerint a jelentős bővülés elsősorban az állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozó vállalatok nagyobb léptékű beruházásainak tudható be. A gazdálkodók fejlesztési hajlandóságát a hitelezési folyamatok is alátámasztják.

Az Agrárminisztérium adatai alapján a mezőgazdasági vállalkozások június végéig 12,6 százalékkal – 108,3 milliárd forinttal – több hitelt vettek fel, mint az előző év azonos időszakáig, míg az élelmiszeripari cégek csaknem 16 százalékkal – 90,8 milliárd forinttal – növelték hitelállományukat.

Ugyanakkor míg korábban a kisebb, egyéni gazdaságok voltak aktívabbak a hitelpiacon, az idén már a társas vállalkozások által felvett kölcsönök dominálnak. Az egyéni gazdaságok részesedése a mezőgazdaság teljes hitelállományából összességében 3,6 százalékkal 41,8 százalékra esett vissza. A csökkenő részesedés hátterében az áll, hogy a társas vállalkozások hitelállománya az egyéni gazdaságokéhoz képest nagyobb ütemben, húsz százalékkal bővült az első félévben. A növekedés elsősorban a beruházási hitelezés felfutásának köszönhető.

Az állattenyésztő vállalkozások igényelték a legnagyobb összegű fejlesztési kölcsönt. Az állattartók az idei második negyedévben 35,7 százalékkal több, mintegy 120 milliárd forintnyi beruházási hitelt vettek fel.

A legkelendőbbek ez alkalommal is a kedvezményes konstrukciók voltak. A mezőgazdasági hitelek csaknem hetven százalékához kapcsolódott valamilyen támogatás, a piaci kölcsönök aránya csupán 30,4 százalékot tett ki az év első felében. A kamattámogatott konstrukciók közül az Agrár Széchenyi-kártya folyószámlahitel és a növekedési hitelprogramok fennálló állománya volt a meghatározó, előbbi a mezőgazdaság hitelállományának 17,9, utóbbi 31,7 százalékát adta június végén.

A kedvezményes hitelek között érdemes megemlíteni az Eximbank által finanszírozott kölcsönöket és az MFB-hitelprogramokhoz köthető konstrukciókat is. A hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések finanszírozása kapcsán újdonságnak számít az Agrár Széchenyi beruházási hitel GO! (ASZB). Az államilag támogatott, fix kamatozású konstrukcióban akár egymilliárd forint hitelösszeg is igényelhető volt, legfeljebb tízéves futamidőre. A konstrukció igencsak népszerű volt az elmúlt időszakban a gazdálkodók körében. Az összes kedvezményes hitel 4,4 százalékát tette ki az ASZB-hitelek aránya.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)