Az ársapka tartja fenn a hazai autózás egy részét

Pillanatnyilag csak olyan országokban olcsóbb a 95-ös benzin és a normál gázolaj literje a magyarországi 480 forintos hatósági árnál, ahová aligha autózunk el egy tankolásért: a benzin Andorrában átszámolva 272 forintba, Oroszországban 330 forintba, Fehéroroszországban 401 forintba, Törökországban 458 forintba kerül, míg az Egyesült Államokban 436 forintba a Holtankoljak.hu keddi adatai szerint. A gázolaj ára csak Oroszországban és Fehéroroszországban alacsonyabb a hazai hatóságinál: 345 forint és 401 forint – ismertette a Világgazdaság.

A hatósági áron üzemanyagot vásárló magyarországi lakosság helyzete még azt tudva is nagyon kényelmes, hogy tavaly még piaci feltételek mellett is kevesebbe került a normál üzemanyag 480 forintnál, amíg az árát októberben be nem fagyasztották, továbbá, hogy 2020-ben a benzin jellemzően még olcsóbb volt négyszáz forintnál, és a gázolaj is csak januárban lépte túl a 420 forintot.

Tavaly ősz óta ugyanis a szűkebb kínálat, az infláció és más tényezők annyira megemelték az üzemanyagok piaci árát, hogy annak kifizetését csak egy szűk kör engedhetné meg magának, holott a lakosság széles rétegének elengedhetetlen az autó a munkába járáshoz, a gyerekek óvodába, iskolába hordásához.

Az, hogy a családok kiadásai az infláció miatt számos területen nőnek, felértékeli a kormány azon döntését, hogy a hatósági tarifák bevezetésével gátat szabott a további drágulásnak.

E lépések alapja egyébként a 2014-től bevezetett rezsicsökkentés volt, amely később kibővült más, a lakosság széles köre által igénybe vett szolgáltatás – víziközmű-szolgáltatás, kéményseprés, személyszállítás, hulladékszállítás – ára, díja növelésének befékezésével.

Igaz, a hazai üzemanyag-ellátás nem mindig folyamatos, sok töltőállomás egy-egy tankolásra vonatkozó mennyiségi plafont szabott, a jogszabályok pedig kissé beszűkítették azok körét, akik hatósági áron vásárolhatnak benzint és gázolajat. E beszűkítés azonban kedvezett a hazai autósok döntő többségének, mert nőtt a rendelkezésükre álló üzemanyag mennyisége azáltal, hogy a külföldiek, a cégautósok és a vállalkozások egy része már nem vásárolhat kedvezményes áron, amely egyébként alkalmanként legfeljebb ötven literre jár.

Piaci áron a 95-ös benzin literje 682 forintba, a gázolajé 792 forintba került kedden a Holtankoljak.hu szerint, amelynek listáján Magyarország ezekkel az értékekkel nagyjából a középmezőnyben van.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)