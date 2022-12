Óvakodjunk az energiafaló háztartási gépektől!

A vízforralón is lehet spórolni

A Tudatos Vásárlók weboldalukon hasznos tippekkel folytatják a sort, kitérve az elektromos bojlerre, hűtőkre, mosogatógépre és a villanytűzhelyre is. Még ezeknél is kisebb, de fogyaszt a vízforraló is. Ráadásul azzal is lehet pazarolni vagy takarékoskodni. Gyakran indítjuk a vízforralót több vízzel, mint amennyire szükségünk van. Ha minden második magyar háztartásban (hozzávetőleg kétmillió háztartás) naponta 0,5 liter vizet feleslegesen forralnak fel, az 26,2 millió kWh-nyi elpazarolt energiát jelent. Egy hónap alatt egy kWh-nyi energiát takarítunk meg csak azzal, ha egy liter tea elkészítéséhez 1,5 liter helyett csak a szükséges mennyiségű vizet forraljuk fel.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)