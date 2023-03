Együttműködés a huszonöt kriptotőzsdét jegyző Indonéziával

Blokklánc-technológiák hasznosítási lehetőségeinek egyeztetését célzó magyar–indonéz állami szintű együttműködési megállapodást írt alá Asih Karnengsih, az Indonézi Blokklánc Szövetség elnöke és Gál András Levente, a Neumann János Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint Czeglédi Tamás, a magyar Blockchain Koalíció szakmai vezetője. A megállapodás célja – a tudásmegosztáson túl – olyan közös projektek feltérképezése, amelyek utat nyitnak az országok közötti, blokklánc-technológián alapuló üzleti együttműködéseknek.

Indonéziát a világ első számú blokkláncközpontjaként tartják számon, ahol már 25 kriptotőzsdét jegyeznek, s ahol a helyi nemzeti bank is komolyan érdeklődik a digitális pénz iránt. A Neumann János Nonprofit Kft. által 2022-ben életre hívott Blockchain Koalíció egyik legfőbb küldetése, hogy a hazai szereplők számára a blokklánc-technológiák fejlesztésében rejlő nemzetközi üzleti lehetőségeket azonosítson.

A két ország – az együttműködés keretében – vállalja a blokklánc-technológiák fejlesztése során szerzett tapasztalatok kölcsönös megosztását, illetve elkötelezték magukat konkrét projektek feltérképezése és jövőbeni együttes megvalósítása kapcsán is. A megállapodás kapcsán a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár üdvözölte a kezdődő együttműködést.

Fábián Gergely hangsúlyozta:

az ázsiai kontinens országainak innovációs képessége már jelentősen meghaladja az európaiakét, sőt versenyben vannak a világelsőségért. Ugyanakkor a magyar fejlesztőmérnökök tudása nemzetközi szinten is versenyképes, így a kölcsönös tapasztalatcsere mindkét fél számára előnyös. Ma már nem az a kérdés, hogy a blokklánc-technológia alkalmazása tömegessé tud-e válni valaha, hanem az, hogy mikor. Olyan tudás és tapasztalat áll már rendelkezésre, amire építve Magyarország akár a térség meghatározó blokkláncközpontjává is válhat a jövőben.

Czeglédi Tamás, a magyar Blockchain Koalíció szakmai vezetője kifejtette: „A blokklánc a közeli jövő egyik meghatározó technológiája, ami már manapság is elterjedtebb, mint az a felületes szemlélő számára látszik, de nemzetgazdasági szinten érzékelhető mértékű hatásokra még várni kell.

Indonéziában a bejegyzett huszonöt kriptotőzsde mellett állami kriptotőzsde is napirenden van, illetve már az Indonéz Központi Bank is komolyan érdeklődik a központi banki digitális pénz (CBDC) bevezetése iránt.”



Nincs globálisan elfogadott szabályozói környezet Világszerte a blokklánc-technológiát tartják az egyik legígéretesebb online hitelesítési megoldásnak, amelynek tömeges alkalmazása várható a közeli jövőben. Jelenleg a legfőbb gátja az elterjedésének, hogy nincs globálisan elfogadott szabályozói környezet, így a most aláírt együttműködés arra is kitér, hogy az Indonézi Blokklánc Szövetség megismerhesse az Európai Unió által elfogadott kriptoszabályozást (MiCA) és annak alkalmazását. A blokklánc-technológia egy digitális információs blokkokból álló könyvelési lista az online térben, amelyek a tranzakciók során titkosításra kerülnek. A létrejött blokkláncok nem törölhetők vagy módosíthatók, ugyanakkor transzparensek, így mindenki számára hozzáférhetők. Épp e sajátosságai miatt elsősorban a pénzügyi digitalizáció, a szállítmányozás, az autó- és egészségipar, valamint az ellátási láncok területén alkalmazzák széleskörűen.

Borítókép: Illusztráció