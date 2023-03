Látványosan olcsóbb lesz hétfőtől a magyarok egyik kedvence

Április 3-tól, hétfőtől látványos árcsökkenést hajt végre a CBA és a Príma bolthálózata a trappista sajtoknál – erről a kiskereskedelmi lánc kommunikációs igazgatója beszélt a Világgazdaságnak.

Az árcsökkentés eléri a 20 százalékot

– mondta Fodor Attila.

A fejlemény hátterében ezúttal is az átadói árak mérséklődése áll, vagyis hogy a beszállítók lejjebb vitték az eddigi árszintet. Ezt az árelőnyt pedig nem tartja magánál a CBA, hanem továbbadja a fogyasztóknak. Ez nem egyszeri eset: a CBA a korábbi beszállítói árcsökkenéseket is átengedte a vásárlóknak. Így járt el a kiskereskedelem többi szereplője is, hiszen elemi érdekük a fogyasztók megtartása a hónapok óta tartó kiélezett árversenyben. Amelyik bolt nem tenné meg, hogy leköveti a polci árakon a csökkenő tendenciát, az azonnal kiárazná magát a piacról.

