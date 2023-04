Megfelelően óvjuk az újszülöttet?

Egy újszülött világra jötténél anyáról leányra, esetleg barátnőről barátnőre szállnak a jótanácsok, és még azok esetében sem biztos, hogy a sok megszokás, bevett gyakorlat nem szorul revízióra. A külvilágot, a „kinti életet” szokó csecsemő gyakorlatilag minimális vegyszert tolerál, érdemes már az első pillanattól figyelni a fenntarthatóságra. Hogyan jelenhet meg a zero waste gyakorlat (pazarlás megszüntetése) az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek ápolásában? Erre keresi a válaszokat a Tudatos Vásárlók Egyesületének legújabb kampánya, amelyben Lengyel Boglárka gyermekorvos segítségével lerántják a leplet számos babaápolási tévhitről és berögződésről. A Figyelő.hu fogyasztóvédelmi cikke részletesen körbejárja a kérdést.

Kérdések sorozata

Egy gyermek születése rengeteg bizonytalansággal áraszthatja el a kismamát. Elég jól gondozom-e, kire hallgassak, kinek higgyek? Sokan sokfélét tanácsolnak. A szülőkben először is nagy a bizalom és még mindig erős az elvárás, hogy receptet kapjanak, mert azzal a dolog fontosságát és a felírt készítmény „megbízhatóságát és hasznosságát” alátámasztják. És nagy a bizalom a receptre felírt gyógyszertári készítményekben az orvosok részéről is, a megszokott készítmények évtizedes használatától nehéz megszabadulni, régóta használják, biztonságosnak tartják: „ami patikai, az jó“.

Nagy a bizalom a receptre felírt gyógyszertári készítményekben az orvosok részéről is, régóta használják, biztonságosnak tartják: „ami patikai, az jó“. Fotó: Varga György

Magyarországon nagyon jellemző a patikában készített úgynevezett FoNos (Formulae Normales) készítmények, azaz előírt gyógyszerkönyvi receptúra szerint előállított krémek, kúpok, hintőporok, oldatok használata.

Már a várandósság utolsó heteiben patikai recepttel mennek haza a kismamák a jövendőbeli gyermekorvostól. Fürdetőkenőcs, 70 százalékos alkohol a köldökre, néha még a hintőporos recept is becsúszik a sorba, és az elengedhetetlen popsikenőcs, aminek az illatára a nagyszülők is nosztalgikus hangulatba kerülnek, hiszen ez az illat az ő gyerekkorukban is ugyanaz volt – emlékeztet a doktornő. Majd jön a „mi is ezen nőttünk fel, és itt vagyunk” megkérdőjelezhetetlen mondat, amely már el is döntheti a továbbiakat. Főleg az első gyermeküket váró szülőknél – teszi hozzá a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Beférkőzik a szokások közé a bizonytalanság

Sokféle szempont határozza meg a választásainkat, de előbb-utóbb eljön a szembesülés ideje, és felmerül a kérdés, hogy az eddigi hitek vajon nem váltak-e észrevétlenül tévhitekké. És hol jelennek meg mindeközben az anyagi, és hol a fenntarthatósági szempontok?

Érzékeny bőre van a gyereknek, ami különleges ápolást igényel. Ami valóban így is van, de meggondolandó, hogy mennyiben vagyunk mi magunk felelősek ezért a megszületése pillanatától. Az anyaméhben a magzatvíz és a magzatmáz táplálta és védte a bőrét – fejti ki Lengyel Boglárka, ám a megszületés után, a levegőben lévő baktériumokkal, vírusokkal, porokkal, vegyszerekkel azonnal találkozik. Ha túlfertőtlenített kórházi körülmények között születik, akkor a rezisztens kórházi flórát is megkapja. A doktornő egyszerűen és logikusan magyarázza el: az újszülött immunitása az anyától származó veleszületett immunitás. Szerzett védekezőképessége ettől kezdve alakul majd ki.

Az első fertőzések és a védekezés

A fürdetést nem minden újszülött és csecsemő kedveli: van, aki szeret fürdeni, vízben lebegni, van, aki nem. Fotó: Shutterstock

A szülőcsatornán való áthaladás során az anyai baktériumflórával találkozik, amely a testére és az azt borító magzatmázba is természetes módon beleragad, és elindítja az immunrendszer működését, így alakul ki a bőrimmunitás, a vele egyensúlyban lévő természetes baktériumflóra. Ha ezt a rászáradó magzatvizet és a magzatmázat csapvízzel lemossák, ez a folyamat megreked, tovább bonyolítja dolgot, ha babafürdetőt is használnak – magyarázza a szakértő.

Ezek után nem csodálkozhatunk, ha a bőr védőrétege lassabban, nehezebben alakul ki, érzékeny lesz a további külső behatásokra: csapvíz, enyhe fertőtlenítőket és parfümöket tartalmazó fürdetők, krémek, kencék. És jön a bőrszárazság, a kipirosodás, hámlás, amire újabb krémeket és testápolókat javasolnak végeláthatatlan körben.

A csecsemőt minden nap fürdetni kell

A habfürdőt, szappant, kencét, olajat abból a szempontból jó használni, hogy kellemes illata legyen a babának. Ennek ellenére a kórházból hazatérve sem célszerű zsíroldó tulajdonságú, erősen illatosított anyagokkal mosdatni, 6 hónapos korig elegendő a tiszta vizes fürdetés. A hajlatokat le lehet törölni természetes növényi olajok és víz keverékével átitatott textil törlővel vagy vattával – tanácsolja a doktornő –, hozzáfűzve: az újszülött és a csecsemő nem koszos, nem szükséges habfürdőkkel és lúgos hatású készítményekkel kezelni.

A fürdetést nem minden újszülött és csecsemő kedveli: van, aki szeret fürdeni, vízben lebegni, van, aki nem. Szerencsés, ha alkalmazkodunk a gyermek igényéhez, és a mindennapi fürdést ne erőltessük.

A már nagyobb gyerekek piszkos kezeit, arcukat, izzadt gyerektesteket gyakrabban és alaposabban kell tisztogatni, mint a kicsi babákét. A nagyobbacskák szeretnek is egy kád meleg vízben pancsolni, pedig a bőrükön lévő vékony zsírrétegét veszítik el a meleg vízben ázáskor, a bőr pedig így lesz érzékenyebb a kiszáradásra és a berepedezésre. Ezért ha lehet, ne sokáig „ázzon” a gyerek, fel lehet kínálni alternatívaként a zuhanyzást.

A fürdetéshez válasszunk szulfát nélküli szappanokat, tusfürdőket. Ám ezek helyett szerencsésebb lehet a növényi olajokból főzött szappan. Vannak mosódió alapú fürdetők, amelyek kedvezőek a bababőr egyensúlyának megtartásában.

Köldökcsonk kezelése naponta többször

Az újszülöttek köldökcsonkjának kezelésében hatalmas köröket jártak be az ajánlások az elmúlt években. Volt jód, hintőpor, 70 százalékos alkohol, vagy csak hagytuk, majd leszárad, sima vízzel törölgetés után. Jó hír az, hogy a köldökcsonk leszárad és leesik magától is, mert lassan mumifikálódik.

Az alkohol és a jód – gondoljuk meg –, rákenve az újszülött vékony bőrére, mit csinál? Felszívódik. Ugyanezért nem javasolják ma már a hintőport sem, amit régebben úgy szórtak a gyerek köldökére, mint fánkra a porcukrot. A sima vízzel törölgetés azért nem vált be, mert állandóan feláztatta a csonkot és nem száradt megfelelően.

Lengyel Boglárka azt tanácsolja: figyeljük a köldököt, nem vérzik, nem pirosodik-e? Tapasztalata szerint, nem szokott. Az esetlegesen felgyűlő váladékot jódmentes Octenisept spray-vel befújva kitörölhetjük naponta egyszer-kétszer, majd később már csak egyszer, aztán már egyszer sem. Ha a csonk 2-3 hét után sem válna le, forduljunk a gyerekorvoshoz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)