Nagy bajban van Ukrajna, eltörlik az összes adókedvezményt

Már korábban is több kísérletet tettek az adórendszer reformjára Ukrajnában, és figyelembe véve az ország jelenlegi gazdaság helyzetét, illetve az államadósság szintjét, az adóreform megvalósítása további nehézségekbe ütközik – írja a Világgazdaság. Megjegyzik: lehet, hogy éppen most, az egyre súlyosbodó válságban érdemes átgondolni Ukrajna adórendszerének átalakítását.

Írnak arról is, hogy azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha a közeljövőben nem ér véget a háború, idén csak minimális esély van a reformra, részben azért is, mert a hatályos jogszabályok szerint az új költségvetési időszak előtt hat hónappal tilos az adózási törvények módosítása. Ez a szabályozás arra jó, hogy biztosítsák a pénzügyi szektor stabilitását, és így a vállalkozások is könnyebben tudnak alkalmazkodni a változásokhoz.

Szerhij Kosztyantinov gazdasági szakértő a lapnak arról beszélt, hogy július 1-jétől az ukrán vállalkozásokra és a lakosságra egészen más „reform” vár, amelynek lényege, hogy eltörlik szinte az összes adókedvezményt, amelyeket az orosz agresszió kezdete óta vezettek be.

Ez alapján hétről húsz százalékra állítják vissza az üzemanyagok általános forgalmi adóját, és eltörlik a vállalkozások kétszázalékos egységes adófizetési jogát. Továbbá az eddig elhalasztott, viszont már kiszabott bírságok befizetési kötelezettsége is újra aktuális lesz. Hozzáteszik, hogy a döntés az állami költségvetés bevételeinek növelését célozza, illetve az is a célok közé tartozik, hogy a korrupciót véglegesen eltávolítsák az adószférából.