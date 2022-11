Több tíz milliárd dollár tűnik el évente korrupció miatt Ukrajnában

Hatalmas összegekkel támogatja a megtámadott, háborúban álló Ukrajnát a Nyugat. Több tíz milliárd euróról van szó. Az unió keleti partnerországát egyébként évek óta segíti az európai közösség, hogy ezzel is elősegítse az integrációt. Az Európai Bizottság 2014 óta megközelítőleg 5,6 milliárd eurót különített el makroszintű pénzügyi támogatási programokra és 2,2 milliárd eurót segélyprogramokra. A bizottság emellett az Európai Beruházási Bank által nyújtott 4,4 milliárd euró összegű hitelre is garanciát vállalt, sőt az unió a legnagyobb adományozó Ukrajnában. A támogatásokért cserébe azonban a többi között a különböző reformok végrehajtása mellett elvárás a korrupció visszaszorítása is. Az Európai Bizottság a jövő évre tervezett 18 milliárd eurós csomag fejében is ezt várná el. Azaz támogatás feltétele az, hogy Ukrajnának reformokat kell végrehajtania a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás, és a korrupcióellenes küzdelem megerősítéséhez. Az eddigi tapasztalatok azonban nem túl kedvezők.

Ukrajnai korrupció több szinten

Ukrajnában a korrupció hosszú múltra tekint vissza, ez igaz a hétköznapi és a magas szinten elkövetett esetekre is. A polgárok gyakran azzal indokolják az ilyen cselekedeteket, hogy a magas rangú tisztviselők és oligarchák sokkal nagyobb léptékű egyéni korrupcióban vesznek részt.

Szakértők becslése szerint Ukrajnában évente hatalmas – több tíz milliárd dolláros – összegek vesznek el a korrupció következtében – olvasható az Európai Számvevőszék 2021-es jelentésében.

Az erős politikai és gazdasági elit egyes piramisszerűen felépített, a közintézményekben és a gazdaságban szilárd pozíciókat elfoglaló csoportjai foglyul ejtik az államot – mutat rá a dokumentum az ukrajnai korrupció sajátos jellemzőjére.