Amikor a tapasztalat érték: így erősíti a gazdaságot az idősebb vállalkozók szerepvállalása

Világszerte egyre több idősebb, sőt nyugdíjas korú ember alapít új vállalkozást, mely trend az elmúlt években jelentősen felerősödött: míg 1996-ban a 55–64 évesek az új cégek 14 százalékát alapították, 2018-ra ez az arány már 25,8 százalékra nőtt. Globális adatok szerint a 50–64 évesek 18 százaléka, a 65–80 évesek 13 százaléka önfoglalkoztató, szemben a 18–29 évesek 11 százalékával – vagyis az idősebbek körében nagyobb arányban találni vállalkozókat, mint a fiatalabb generációkban. Ez a tendencia globálisan megfigyelhető, különösen olyan régiókban, mint Afrika, Latin-Amerika és a Közel-Kelet, de Európában és Észak-Amerikában is folyamatosan nő az idősebb vállalkozók száma − derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány összeállításából.

Magyarországon is egyre többen vannak az idősebb vállalkozók (Fotó: MN)

Az Egyesült Államokban például a 55–64 évesek 2021-ben az új vállalkozók 22,8 százalékát adták, és ez az arány az elmúlt években tovább emelkedett.

A Global Entrepreneurship Monitor szerint pedig 2020 óta Amerikában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban emelkedett az 55–64 éves korosztályba tartozó felnőttek által alapított vállalkozások aránya. Ráadásul a 45 éves vagy annál idősebb alapítók ma már az összes új vállalkozói tevékenység negyedét, illetve egyharmadát teszik ki. Dél-Koreában például – ahol a lakosság gyorsan idősödik – az új vállalkozások 42 százalékát 55 év felettiek alapítják.

Dél-Koreában jelentős mértékű az időskori szegénység (az OECD-átlag négyszerese), ez ellen kormányzati szinten lépnek fel több program segítségével (az alapnyugdíjon felül például Technológiaalapú Startup Központok időseknek, Piacorientált üzleti infrastruktúra program), amelyek összességében a világ legmagasabb önfoglalkoztató idősek arányát eredményezték.

jelentős mértékű az időskori szegénység (az OECD-átlag négyszerese), ez ellen kormányzati szinten lépnek fel több program segítségével (az alapnyugdíjon felül például Technológiaalapú Startup Központok időseknek, Piacorientált üzleti infrastruktúra program), amelyek összességében a világ legmagasabb önfoglalkoztató idősek arányát eredményezték. Ausztrália erős digitális gazdasággal, hozzáférhető finanszírozással és az innovációt értékelő kultúrával rendelkezik. Itt az új vállalkozások csaknem 27 százalékát 55 év felettiek alapítják.

erős digitális gazdasággal, hozzáférhető finanszírozással és az innovációt értékelő kultúrával rendelkezik. Itt az új vállalkozások csaknem 27 százalékát 55 év felettiek alapítják. Kanada szintén élen jár, köszönhetően a kormányzati programoknak, amelyek finanszírozást és mentorálást biztosítanak az idősebb alapítók számára.

szintén élen jár, köszönhetően a kormányzati programoknak, amelyek finanszírozást és mentorálást biztosítanak az idősebb alapítók számára. Eközben Németország nagymértékben fektet be az „ezüst gazdaság” kezdeményezéseibe: adókedvezményeket, képzést és hálózatépítő programokat kínál, amelyek segítenek a nyugdíjasoknak abban, hogy több évtizedes szakértelmüket sikeres vállalkozásokká alakítsák.

Mely szektorokat hódítják meg az idősebb vállalkozók?

Az idősebbek vállalkozásindításai általában olyan szektorokra összpontosulnak, ahol számít a tapasztalat. Népszerű területek az üzleti szolgáltatások, a vendéglátás, az egészségügy, az oktatás, a kiskereskedelem és az autóipar, valamint a kézművesség is. A tanácsadói és coaching vállalkozások különösen népszerűek, mivel ezek rugalmasak és könnyen áthelyezhetők. Például az Egyesült Királyságban az idősebbek által vezetett startupok csaknem harminc százaléka tanácsadó cég. Eközben az Egyesült Államokban az e-kereskedelem az idősebb vállalkozók kedvenc területe. Indiában pedig a hagyományos kézművességbe lehelnek új életet a nyugdíjasok: az idősek által vezetett szövetkezetek ma már a kézműves termékek exportpiacának 15 százalékát teszik ki.

Magyarország vállalkozói generációváltása

Magyarországon az utóbbi években összességében csökkent az újonnan alapított vállalkozások száma, és a vállalkozási kedv is visszafogottabb lett. 2024-ben mindössze 24 ezer új társas vállalkozás indult Magyarországon, amely visszafogott vállalkozói kedvet mutat. Az egyéni vállalkozók adják a regisztrált vállalkozások többségét, míg a társas vállalkozások főként Budapesten és Pest vármegyében dominálnak.

A vállalkozói szféra generációs összetétele folyamatosan változik. Az X generáció (jellemzően a most ötven-hatvan év közöttiek) még mindig a legnagyobb tulajdonosi réteg, de arányuk 2023-ban ötven százalék alá csökkent. Az Y és Z generációk (fiatalabbak) egyre nagyobb szerepet vállalnak az új vállalkozások alapításában, különösen a dinamikusan növekvő szektorokban (például digitalizáció). Az Y generáció 2024 októberi adatok szerint már több mint negyven százalékban képviselteti magát az új cégek alapításában, míg az X generáció aránya 37,5 százalékra esett vissza.

Ugyanakkor az idősebb generációk, köztük az ötven év felettiek (X generáció és baby boomerek), továbbra is jelentős szerepet töltenek be, főleg a nagyobb múltú, tőkeerős vállalkozások körében, ahol a hosszabb üzleti tapasztalat és a stabilitás előnyt jelent. A 2021-es adatok szerint a koronavírus-járvány és az azt követő gazdasági változások némileg megtörték a fiatalabb generációk lendületét, és az idősebbek (különösen a baby boomer generáció) szerepe újra növekedni kezdett, főként a nagyvállalatok tulajdonosi körében. Az idősebbek előretörése a stabilabb, válságállóbb cégek körében volt jellemző, ahol a tapasztalat és a tőkeerő komoly előnyt jelentett.

Bár az új vállalkozások alapítása terén Magyarországon az elmúlt években egyértelmű generációváltás zajlott le: az Y és Z generáció dominanciája egyre erősebb, különösen a társas vállalkozások alapításánál; azonban az ötven év felettiek körében is megfigyelhető egyfajta aktivitásnövekedés, amelyet több program is támogatott (Design Terminal „Vállalkozz 50+” programja), illetve támogat jelenleg is (például Vállalkozóvá válási támogatás, Vállalkozó start II. program, vagy éppen a Demján Sándor-program és a Ginop plusz programok).

Magyarországon az idősebbek vállalkozásalapításának motivációi sokrétűek. Vannak természetesen olyanok, akik kizárólag a számlázás szükségessége vagy adózási okok miatt alapítanak vállalkozást (például megbízási jogviszony helyett vagy nyugdíj melletti mellékállásként). Azonban kutatások szerint az idősebb korosztály motivációi jóval összetettebbek. A 2023–2024-es magyarországi vállalkozói felmérések alapján az idősebbek körében – csakúgy, mint más korcsoportoknál – a vállalkozásindítás legfőbb mozgatórugója a megélhetés biztosítása, az anyagi biztonság fenntartása, valamint a függetlenség, az önmegvalósítás iránti igény, illetve a tapasztalatok hasznosítása iránti igény.