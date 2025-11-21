forintárfolyameuro

Kereskedőrobotok piszkáltak bele a forint árfolyamába, de a piac észbe kapott, jöhet a rég nem látott erősödés

Több tényező mozgatta a hazai deviza árfolyamát péntek délelőtt. Előbb a 28 pontos amerikai béketerv hatására erősödni kezdett a forint, majd a jegybank egyik alelnökének idő előtti távozásának hírére esni kezdett az árfolyam. Ám az ING Bank vezető elemzője szerint csak kereskedőrobotok mozdulhattak be, amit lekövetett a többi, ugyanis 384-nél az árfolyam visszafordult, és a piac észbe kapott.

2025. 11. 21. 16:54
Forrás: Shutterstock
Ha az orosz–ukrán béke tényleg valósággá válik, akkor a 381-nél húzódó technikai ellenállási szintet könnyen átviheti a forint, és megnyílhat a tér egészen a 375 körüli szintekig – fogalmazott a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Péntek délelőtt egyszerre több hír is mozgatta a forint árfolyamát, előbb az orosz–amerikai 28 pontos béketerv, amely miatt egy ideig erősödött, majd derült égből villámcsapásként érkezett Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eddigi alelnökének lemondása, aki idő előtt távozik a jegybank vezetéséből. 

Több tényező befolyásolta a forint péntek délelőtti árfolyammozgását.

Kereskedőrobotok álhattak az átmeneti forintgyengülés mögött

A hírre azonnal gyengülni kezdett a hazai deviza árfolyama, a reggeli 382-es kurzusról egészen 385-ig kúszott fel. Bár a forint a hírre gyengülni kezdett, az ING Bank elemzője szerint csak átmeneti lehet, a mozgását figyelve az látszik, hogy kereskedőrobotok mozdulhattak be, amit lekövetett a többi. Ezt támasztja alá, hogy 384-nél az árfolyam visszafordult, és a piac is észbe kapott.

Virovácz Péter ugyanakkor úgy véli, hogy a monetáris politika Virág Barnabás lemondása miatt nem fog megváltozni, ráadásul nagy meglepetést sem okozott. Nincsen semmilyen monetáris politikai jelentősége, Varga és Kurali szabja most az MNB arculatát – tette világossá az elemző, aki hozzátette, hogy ez igaz mind a monetáris politikára, mind a média- és piaci megjelenésre. 

Amióta Kurali Zoltán, az Államadósság-kezelő Központ korábbi vezérigazgatója megérkezett az MNB-be, érezhetően háttérbe szorult Virág Barnabás.

A teljes cikket a Világgazdaság hasábjain olvashatja.

