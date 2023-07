A pécsiek szerint a baranyai dinnye a király, el is kelt az összes a piacon

A magyar dinnyénél nincs jobb. Zamatos, méz­édes, vagyis nem túlzás kijelenteni: a baranyai dinnye a király – mondta egy fiatal vásárló, aki görögdinnyéket válogatott a pécsi vásárcsarnokban – közölte a BAMA. Azt írják, a dinnyeárusok elégedettek az idei terméssel és forgalommal, csütörtök délelőtt is elkelt az összes árujuk. Mint mondták, nem lesz vele gond, ha a nagyobb üzletláncok nem törik le az árakat.

Az elmúlt héten közös közleményt adott ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, ugyanis

az egyik külföldi multi olyan alacsony áron kínálta a magyar dinnyét, amely még a termelési költségeket sem fedezte.

Mint írták: elfogadhatatlan a diszkontlánc lépése, jelenleg ugyanis indokolatlan a 229 forintos fogyasztói ár, ami mindössze száznegyven-százötven forintos beszállítói árat feltételez.

Arra kérik a hazai üzletláncokat, hogy tisztességes magatartást tanúsítva a valós piaci helyzethez igazítsák a dinnye árazását.

Korábban a Magyar Nemzet is megírta, alig kezdődött el a hazai dinnyeszezon, máris letörné az árakat az egyik külföldi tulajdonú üzletlánc. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke akkor jelezte, ha az üzletlánc nem hagy fel a hazai dinnyeszezont és a termelés jövőjét is veszélyeztető felelőtlen akciózással, a kamara egy esetleges demonstrációtól sem riad vissza.

A kamara és a termelők rendkívül visszásnak tartják azt is, hogy miközben a kifogásolható minőségű import görögdinnyének végig magasan tartották az árát a kereskedők, addig a kiváló minőségű magyar görögdinnyét már a szezon kezdetén elkezdik akciózni. Ráadásul a szakma szerint július huszadika előtt az áruházlánc részéről is felelőtlen magatartás akciókat hirdetni magyar görögdinnyére, mert még nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges árumennyiség.

Az ágazati szereplők szerint ez egy igencsak barátságtalan lépés az üzletlánc részéről, főként akkor, amikor az áruházláncok azt hirdetik, hogy a magyar termelők mellett állnak. Az érintett lánc lépése ugyanis nem egy elszigetelt akció, kényszerhelyzetbe hozza a többi, hazai piacon jelen lévő bolthálózatot is, ami végső soron az árak letöréséhez vezethet az egész görögdinnyepiacon. A termelők szerint ez a lépés sajnos hosszú időre tönkreteheti az egyébként épp a múlt évben újra növekedésnek indult ágazatot.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, illetve a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács határozottan kiáll a termelők mellett, és azt kéri az üzletláncoktól, hogy tisztességes magatartást tanúsítsanak a dinnyeszezon alatt, és a valós piaci helyzethez igazítsák a görögdinnye árazását. A termelők és a kereskedők közös érdeke, hogy a fogyasztók megszokott minőségű magyar görögdinnyét vásárolhassanak. Hosszú távon csak akkor biztosított a magyar görögdinnye jövője, ha megőrizzük annak jó hírét és biztosítjuk a termelők megélhetését – zárja közleményét a kamara.

Az áruházlánc nem késlekedett a válasszal, azonnal reagált a Magyar Nemzetnek

„A Penny Magyarország számára kiemelten fontos, hogy üzleteiben minél több magyar termék legyen elérhető, ezzel támogatva jelen esetben is a hazai termelők és gazdák munkáját” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy legalább ennyire fontos a vásárlók terheinek csökkentése is ebben a nehéz gazdasági helyzetben. „Éppen ezért a vállalat bizonyos esetekben – ahogy a magyar görögdinnye esetében is történt – az irányadó piaci áron megvásárolt terméket a szokásosnál alacsonyabb kiskereskedelmi árréssel adja tovább vásárlóinak. Mindezt annak érdekében teszi, hogy a szankciós infláció elleni küzdelemben a rosszabb anyagi helyzetben lévő magyar családok is hozzájuthassanak kedvező áron az egyik legkedveltebb szezonális magyar gyümölcshöz” – mondta Kazatsay Eszter.

