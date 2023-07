Magyarország ezüstérmes meggytermelő az unióban + videó

– Kiemelkedő a minősége a hazai meggynek, melynek termesztésében Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legmeghatározóbb szereplője – közölte Nagy István agrárminiszter a közösségi médiában közzétett videójában. A tárcavezető azt mondta, Magyarország ezüstérmes meggytermelő az EU-ban, Lengyelország után a második helyen áll. A magyar gyümölcsnek nem csak a minősége különleges, hanem az íze is egyedülálló. A magyar fajták színe, íze, bogyómérete, mag-hús aránya és állaga felülmúlja a külföldi versenytársakat, így a feldolgozóipar mellett a frisspiacon is keresett.

Nagy István kiemelte, a meggyet lehetőleg fogyasszuk frissen, mert így hasznosulnak legjobb hatékonysággal az élettanilag kedvező tulajdonságai. Kifejtette, a tudatos döntés a természetes érési időben szüretelt hazai gyümölcsök fogyasztása.

A sok ezer kilométerről történő szállítás, kockázatokat hordoz magában és jelentős szerepet vállal a klímaváltozásban is. Ráadásul a nem teljes érettségben történő szüretelés a gyümölcs élvezeti értékét csökkenti és a szállítási útvonal hossza jelentősen drágítja is.

Nem is beszélve az EU-n kívüli termelési, növényvédelmi szabályok nyomon követhetőségének ellenőrzéséről és az annak hiányában fellépő kockázati tényezőkről.