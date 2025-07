Már nem telik nyaralásra a magyaroknak?

A hazai lakosságnak legalább a fele megengedheti magának, hogy a megélhetésen felül hosszabb-rövidebb időre pihenésre és nyaralásra fordítson a jövedelméből – írja a Világgazdaság a Publicus adatsora nyomán. A közvélemény-kutató intézet saját felmérése alapján azt állította, hogy a magyarok kétharmada nem tervez idén nyaralni.

A belföldi nyaralások számát a vendégéjszakák alapján is meghatározhatjuk. Egy biztos, nem csökkent az utazási kedv, de nem mindenkinek van rá lehetősége

Fotó: Ádám János

Nehéz ugyanakkor reális képet festeni arról, hogy a hazai társadalom pontosan mekkora hányadának adatik meg a nyaralás lehetősége idén; a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) különbontja az egynapos és többnapos utazásokat a külföldi és a belföldi utaknál is, amelyek motivációk szerint is igencsak eltérőek lehetnek. Ahogy a határon túl, úgy idehaza is jelen van az üzleti célú utazás, a munkába járás vagy egy ismerős meglátogatása, amelyeknek értelemszerűen semmi közük nincsen a nyaraláshoz, tehát ezekből az adatokból nem derül ki, hogy a valóságban hány fő tölti a szabadidejét pihenéssel.

A belföldi utaknál ezért leginkább a szálláshelyek által közölt számokra érdemes hagyatkozni. A vendégéjszakák száma, minél nagyobb időtávlatot vizsgálunk, annál inkább növekedést mutat, azonban ez jórészt arra utalhat, hogy a tehetősebbek akár évente többször is eljutottak pihenni.

Egy trend viszont egyértelmű,

míg 2013-ban a pihenés, üdülés és szórakozás motivációjú utazást 5,4 millió esetben regisztrált a KSH,

2024-ben már 6,9 milliót.

A külföldi turizmus számait még nehezebb mérni, ami leginkább a helyi idegenforgalmi hatóságok adataiból ismerhető meg, ezeket pedig pár ország kivételével szinte alig közlik. Marad támpontként a többnapos utazások száma (hasonlóan a vendégéjszakákhoz), ezekből

ez tavaly 8,9 millió volt, ugyanez 2010-ben még 5,3 millió.

Ugyanakkor többet árul el az az adat, ami a magyarok külföldi költéseit mutatja be. Ezek alapján 2010-ben még 453 milliárdot költöttek honfitársaink külföldi utazásaik során, 2024-ben már 1357 milliárd forintot, ami háromszoros növekedést jelent szűk másfél évtized leforgása alatt. Persze az inflációs hatást is számításba kell venni, de reálértéken így is jelentős növekedés történt.

