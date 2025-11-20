Eredményesen alakult az MBH Bank első három negyedéve

Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6217,1 milliárd forintot tett ki 2025 harmadik negyedévének végén, amely 4,6 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági szegmens bruttó hitelállománya 2505,8 milliárd forint, amely éves összevetésben 8,4 százalékos növekedést jelentett. A lakáshitelek állománya egy év alatt 156,5 milliárd forinttal, negyed év alatt 20 milliárd forinttal emelkedett, így elérte a 1475,4 milliárd forintot – derül ki a társaság legfrissebb jelentéséből.

A bruttó vállalati hitelállomány 3005,0 milliárd forintot tett ki, amely az előző évhez képest 1,8 százalékos bővülést tükröz. A vállalati szegmensben a bank továbbra is meghatározó szereplő: a corporate üzletág eredményességét erősítette, hogy a bank 2025 harmadik negyedévében a faktoring és trade finance területeken közel kétszer akkora portfóliót kezelt, mint az előző év azonos időszakában, és több mutató alapján már piacvezetőnek számít.

Az ügyfélbetét-állomány 7909,9 milliárd forint volt szeptember végén, amely 4,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. A lakossági betétállomány 3095,0 milliárd forintot tett ki, a vállalati betétek állománya pedig 4545,8 milliárd forint volt a negyedév végén.