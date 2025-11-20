Rendkívüli

Eredményesen alakult az MBH Bank első három negyedéve

Az MBH Bank eredményesen zárta a 2025-ös év első kilenc hónapját: a társaság továbbra is magas jövedelmezőséggel, szilárd tőkemegfeleléssel és likviditási pozícióval rendelkezik. A bankcsoport az első kilenc hónapban jelentős, több mint 184,3 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 18,1 százalék. A mérlegfőösszeg 12 280,5 milliárd forintot tett ki a harmadik negyedév végén, a bruttó hitelállomány 4,6 százalékos éves növekedést követően több mint 6217 milliárd forint, az ügyfélbetét-állomány 4,2 százalékos bővülés után pedig több mint 7910 milliárd forint a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett pénzügyi jelentés alapján. A bankcsoport saját tőkéje 1207,3 milliárd forint volt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 9:54
Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6217,1 milliárd forintot tett ki 2025 harmadik negyedévének végén, amely 4,6 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági szegmens bruttó hitelállománya 2505,8 milliárd forint, amely éves összevetésben 8,4 százalékos növekedést jelentett. A lakáshitelek állománya egy év alatt 156,5 milliárd forinttal, negyed év alatt 20 milliárd forinttal emelkedett, így elérte a 1475,4 milliárd forintot – derül ki a társaság legfrissebb jelentéséből. 

A bruttó vállalati hitelállomány 3005,0 milliárd forintot tett ki, amely az előző évhez képest 1,8 százalékos bővülést tükröz. A vállalati szegmensben a bank továbbra is meghatározó szereplő: a corporate üzletág eredményességét erősítette, hogy a bank 2025 harmadik negyedévében a faktoring és trade finance területeken közel kétszer akkora portfóliót kezelt, mint az előző év azonos időszakában, és több mutató alapján már piacvezetőnek számít.

Az ügyfélbetét-állomány 7909,9 milliárd forint volt szeptember végén, amely 4,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. A lakossági betétállomány 3095,0 milliárd forintot tett ki, a vállalati betétek állománya pedig 4545,8 milliárd forint volt a negyedév végén. 

 

A lízingállomány szintén emelkedett: éves alapon 6,8 százalékos, míg negyedéves összevetésben 3 százalékos növekedést követően 620,4 milliárd forintos volumennel zárja a harmadik negyedévet a bank ebben a szegmensben.

Nőtt az agrárgazdasági hitelállomány is

Emellett 2025 harmadik negyedévében az MBH Bank teljes agrárgazdasági hitelállománya számottevően, mintegy 7 százalékkal nőtt, az ágazatra jellemző szezonális mintázatot kiszűrő 12 havi bővülés pedig elérte a 10 százalékot. A növekedés a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart egyaránt érintette, de legnagyobb mértékben az egyéb agrobusiness ágazatoknak – terménykereskedők, inputanyag-kereskedők, integrátorok – volt köszönhető. Kiemelhető a faktoringállomány jelentős és folyamatos bővülése, amelyen belül a normatív támogatások előfinanszírozása az év első kilenc hónapjában 50 százalékot meghaladó mértékben nőtt. A harmadik negyedévben továbbá több mint 40 milliárd forinttal, éves összevetésben pedig csaknem 60 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány.

Tovább erősödött az MBH Bank tőkehelyzete

A bankcsoport az idei első kilenc hónapban több mint 184,3 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 18,1 százalék. A bankcsoport 43,2 milliárd forint összegű bank- és extraprofitadó-korrekciót számolt el az év első kilenc hónapjában.

Az MBH Bank mérlegfőösszege 12 280,5 milliárd forintot tett ki a negyedév végén. Az MBH Bank saját tőkéje 1207,3 milliárd forint, a tőkemegfelelési mutatója pedig 22,1 százalék, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat.

Az elmúlt hónapokban egyszerre fejlesztettük rendszereinket és erősítettük piaci pozícióinkat. A bankcsoport idei teljesítménye egyértelműen megmutatja, hogy készen állunk a következő növekedési fázisra. Továbbra is olyan bankot építünk, amely stabil, innovatív és ügyfelei számára valódi értéket teremt

– mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Termékfejlesztések és támogatott hitelek

A harmadik negyedév egyik legfontosabb termékfejlesztése az MBH Tripla volt, amely kedvezményes mobilinternet-, streaming- és mesterséges intelligencia előfizetést is nyújt az új számlanyitók számára. Emellett 2025. szeptember 1-jén elindult az Otthon start program, amelynek keretében az MBH Bank a kezdetektől fogva elérhetővé tette a kamattámogatott lakáshitelt, amelyhez további kamatkedvezményeket és egyéb promóciókat is kínált.

A harmadik negyedév számai tovább erősítik azt a képet, hogy a bankcsoport stabilan és kiszámíthatóan teljesít a kihívásokkal teli gazdasági környezetben is: a tőkehelyzetünk erős, hitelezési aktivitásunk stabil, jövedelmezőségünk pedig továbbra is magas

– mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

 

