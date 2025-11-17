Megújultak az MBH Bank vezető testületei

Az MBH Bank Nyrt. 2025. november 17-i rendkívüli közgyűlésén megválasztották a társaság vezető testületeinek tagjait. A közgyűlés döntése értelmében a hitelintézet elnök-vezérigazgatói pozícióját 2030-ig továbbra is Barna Zsolt tölti be, miközben tapasztalt szakemberek bevonásával tovább erősödnek a bank vezető testületei – jelezte hétfői közleményében a társaság.

Barna Zsolt elnök-vezérigazgató megbízatását 2026. január 1-től ötéves periódusra meghosszabbítják

(Fotó: MBH Bank Nyrt.)

A közgyűlés úgy döntött: Barna Zsolt elnök-vezérigazgató megbízatását 2026. január 1-től ötéves periódusra meghosszabbítják. Az igazgatóság tagjaként a következő ciklusban is folytatja munkáját Szabó Levente, Egerszegi Ádám és Takács Marcell Tamás, míg Tajthy Attila Tamás és Lélfai Koppány Tibor új tagként csatlakoznak a testülethez 2026. január 1-jétől. A közgyűlés döntött arról is, hogy Kandrács Csaba Istvánt 2026. április 2-től szándékában áll az igazgatóság tagjává választani.

A közgyűlés megújította továbbá a felügyelőbizottság elnökeként Vaszily Miklós, az audit bizottság elnökeként pedig Feodor Rita mandátumát.

Új felügyelőbizottsági tagként választotta meg a közgyűlés Czene Árpádot, Bechtold Balázst és Kovács Árpádot, míg Török Ilona mandátumát meghosszabbították.

A közgyűlés döntése alapján Czene Árpád az Audit bizottsághoz is csatlakozik új tagként, illetve Feodor Rita és Vaszily Miklós továbbra is az audit bizottság tagjaként folytatják tevékenységüket.

A közgyűlés mai döntése fontos visszajelzés személyem és az MBH Bank teljes menedzsmentje számára, és fontos elismerése nemcsak az elmúlt öt év eredményeinek, hanem az MBH Bank ambiciózus jövőképének is. Köszönjük részvényeseink és ügyfeleink bizalmát. A következő öt évben elismert szakemberekkel megerősített vezető testületekkel és elkötelezett menedzsmenttel folytatjuk a növekedést és fejlesztést, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, részvényeseink és az egész ország számára

– mondta a közgyűlési döntések kapcsán Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

A közleményben a társaság kitért arra is, hogy az MBH Bank rendkívül hálás Járai Zsigmondnak a felügyelőbizottság munkájában való több éves közreműködéséért, amellyel hozzájárult a hármas bankfúzió megvalósításához, és az MBH Bank sikeres működésének megalapozásához. Megköszönték továbbá Vinnai Balázsnak az igazgatóságban végzett munkáját, és tanácsadóként és vezetőként továbbra is számít rá az MBH Bank informatikai transzformációjában.