Fontos személyi változások jöhetnek az egyik legnagyobb banknál

Az MBH Bank Nyrt. közzétette a Budapesti Értéktőzsde honlapján a 2025. november 17-i rendkívüli közgyűlése részletes dokumentumait – írja a Világgazdaság.

Az előterjesztés a közgyűlésnek elfogadásra javasolja Barna Zsolt megválasztását elnök-vezérigazgatónak 2026. január 1. napjától 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, továbbá az igazgatóság tagjának ugyanerre az időszakra. Az előterjesztés szerint megújulnak az MBH Bank vezető testületei is.

Az MBH Bank Nyrt. jelölő bizottsága javaslatot tett a közgyűlésnek, hogy ismételten válassza meg Barna Zsoltot, Szabó Levente Lászlót és Egerszegi Ádámot, Takács Marcell Tamást az Igazgatóság tagjának, új tagként pedig Tajthy Attila Tamást és Lélfai Koppány Tibort jelölte 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó időtartamra. A közgyűlésnek szándékában áll

az igazgatóság új tagjának megválasztani Kandrács Csaba Istvánt

2026. április 2-től 2030. május 31-ig tartó, határozott időtartamra figyelemmel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai megbízatásuknak megszűnését követő hat hónap letelte után létesíthetnek hitelintézetnél igazgatósági tagsági jogviszonyt.

A társaság jelölő bizottsága javasolta megújítani a felügyelőbizottság elnökének Vaszily Miklósnak és az Auditbizottság elnökének, Feodor Rita mandátumát, továbbá új felügyelőbizottsági tagnak jelöte Czene Árpádot 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó időtartamra.

Javaslat született Bechtold Balázs 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó, illetve Török Ilona 2026. április 1-től 2030. május 31-ig tartó időtartamra vonatkozó felügyelőbizottsági taggá való megválasztására is. A közgyűlési előterjesztés alapján a részvényesek az auditbizottság új tagjává választhatják Czene Árpádot, és megújíthatják Feodor Rita és Vaszily Miklós mandátumát a felügyelőbizottsági tagságuk időtartamára.

Az MBH Bank Nyrt. a jelölési folyamat lefolytatása során a jelölő bizottság által elfogadott jelölési politika alapján járt el, figyelembe vette az üzemi tanács jelöléseit, a jelöltek alkalmasságáról pedig döntést hozott az MBH Bank Nyrt. jelölő bizottsága, igazgatósága és a felügyelőbizottsága is.