MBH Bank Nyrteredményekjelentés

Erős első félévet tudhat maga mögött az MBH Bank

A bankcsoport az idei első félévben több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el. Az év első hat hónapjában is zajlott az informatikai alaprendszerek egységesítése, ami ugyan átmenetileg a működési költségek emelkedésével jár, a fejlesztések lezárultával azonban hozzásegíti az MBH Bankot piaci pozíciójának megerősítéséhez.

2025. 08. 28. 9:24
Fotó: Kallus György
Szilárd pénzügyi pozícióval zárta az idei év első hat hónapját az MBH Bank: mérlegfőösszege 6,3 százalékkal, 12 452 milliárd forintra nőtt a félév végén, aktív hitelezési tevékenységének köszönhetően pedig a lakossági bruttó hitelállomány 10 százalékkal, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya 5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az MBH Bank tőkemegfelelési mutatója pedig több mint 21 százalék, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat – derül ki a pénzintézet jelentéséből. 

A bankcsoport az idei első félévben több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 16,4 százalék. Emellett a társaság több mint 43,2 milliárd forint értékű bankadót és extraprofitadót fizetett be a féléves időszak alatt.

Az első félév során, a kihívásokkal teli gazdasági környezetben is növelni tudtuk a hitelezési tevékenységünket, miközben stabil maradt jövedelmezőségünk és tovább erősítettük tőkehelyzetünket. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az elmúlt félév eredményei megerősítették üzleti stratégiánk eredményességét.

mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

2025-ben az MBH Bank több sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is végrehajtott, amikből együttesen összesen 950 millió euró össznévértéken fogadott be ajánlatot. A kötvényjegyzések sikerei újfent megerősítették az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci ismertségét és közvetetten támogatják a bankcsoport azon törekvését, hogy a jövőben erősíteni tudja tőzsdei jelenlétét. 

Bővül a hitelezés az MBH-nál

Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6204,8 milliárd forint, ami 7,0 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági bruttó hitelállomány az élénk hitelezési aktivitásnak köszönhetően éves összevetésben 10 százalékkal bővült, így elérte a 2478,9 milliárd forintot. A lakossági lakáshitelek záróállománya emellett 1455,4 milliárd forint volt, ami 

  • az előző év azonos időszakához képest 189,2 milliárd forintos, 
  • az első negyedévhez képest pedig 35,1 milliárd forintos növekedést jelent.

Az MBH Bank a vállalati szektor első számú finanszírozási partnereként éves szinten növelni tudta a vállalati szegmens bruttó hitelállományát, amely így 5,1 százalékkal emelkedett, 3039,5 milliárd forintra. Az MBH Csoport lízingállománya 602,3 milliárd forinton zárt, amely 4,1 százalékos éves növekedést tükröz. A hitelintézet 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest közel megduplázta portfólióját a faktoring és trade finance szegmensekben.

Az MBH Bank ügyfélbetét-állománya 4,1 százalékos éves növekedést követően 2025 első félévének végén 7925,4 milliárd forint volt, amelyet elsősorban a vállalati betétállomány 5,8 százalékos éves növekedése támogatott, ami ennek eredményeképpen 4582,2 milliárd forintra nőtt a félév végére.

Zajlanak az informatikai fejlesztések

Az MBH Bank a magyar banki és informatikai piac legnagyobb transzformációján dolgozik, mely folyamat átmeneti hatással volt a társaság működési költségeinek emelkedésére, amely így 166,2 milliárd forintot tett ki az év első hat hónapjában. A hitelintézetnél jelenleg zajló fejlesztések egyik fő célja, hogy a három jogelőd banktól örökölt, eltérő ügyfélkezelési logikákra épülő core banki rendszereket egységesítse. Emellett az MBH Bank innovatív IT-megoldások (mint a felhőalapú digitális platform) bevezetésén is dolgozik, amely alapjaiban modernizálja a bank belső IT-folyamatait. 

Az ügyfélélmény új szintre emelése érdekében folyamatosan fejlesztjük rendszereinket, idén elindul új, felhőalapú banki alaprendszerünk, mely hatékonyan támogatja új termékek és szolgáltatások fejlesztését és az ügyfélkiszolgálást. 2025 a fejlesztés éve az MBH Banknál, és meggyőződésünk, hogy ez egy gyorsan és látványosan megtérülő befektetés lesz nemcsak részvényeseink, hanem ügyfeleink számára is

mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

A fejlesztések egy másik iránya az ügyfélélmény fokozását szolgálja. Az MBH Bank a hazai bankszektorban az elsők között vezette be a Digitális Állampolgár mobilalkalmazáson alapuló azonosítást több netbanki csatornáján. Az újítás révén az ügyfelek gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban léphetnek be a netbankjukba, akár jelszó megadása nélkül, mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével. 

Emellett a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az MBH Bank digitális platformja, a BUPA mára komplett vállalkozásmenedzsment-szolgáltatássá nőtte ki magát, ahol ez év májusa óta mesterséges intelligencia alapú asszisztens támogatja a vállalkozásokat a pályázatok közötti eligazodásban. Generatív MI-megoldásokat több területen, például az ügyfél-tájékoztatásban és a hálózati kiszolgálásban is alkalmaz a hitelintézet.

 

