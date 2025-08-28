Erős első félévet tudhat maga mögött az MBH Bank

Szilárd pénzügyi pozícióval zárta az idei év első hat hónapját az MBH Bank: mérlegfőösszege 6,3 százalékkal, 12 452 milliárd forintra nőtt a félév végén, aktív hitelezési tevékenységének köszönhetően pedig a lakossági bruttó hitelállomány 10 százalékkal, a vállalati szegmens bruttó hitelállománya 5,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az MBH Bank tőkemegfelelési mutatója pedig több mint 21 százalék, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat – derül ki a pénzintézet jelentéséből.

A bankcsoport az idei első félévben több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 16,4 százalék. Emellett a társaság több mint 43,2 milliárd forint értékű bankadót és extraprofitadót fizetett be a féléves időszak alatt.

Az első félév során, a kihívásokkal teli gazdasági környezetben is növelni tudtuk a hitelezési tevékenységünket, miközben stabil maradt jövedelmezőségünk és tovább erősítettük tőkehelyzetünket. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az elmúlt félév eredményei megerősítették üzleti stratégiánk eredményességét.

– mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

2025-ben az MBH Bank több sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást is végrehajtott, amikből együttesen összesen 950 millió euró össznévértéken fogadott be ajánlatot. A kötvényjegyzések sikerei újfent megerősítették az MBH Bank nemzetközi tőkepiaci ismertségét és közvetetten támogatják a bankcsoport azon törekvését, hogy a jövőben erősíteni tudja tőzsdei jelenlétét.

Bővül a hitelezés az MBH-nál

Az MBH Bank bruttó hitelállománya 6204,8 milliárd forint, ami 7,0 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. A lakossági bruttó hitelállomány az élénk hitelezési aktivitásnak köszönhetően éves összevetésben 10 százalékkal bővült, így elérte a 2478,9 milliárd forintot. A lakossági lakáshitelek záróállománya emellett 1455,4 milliárd forint volt, ami

az előző év azonos időszakához képest 189,2 milliárd forintos,

az első negyedévhez képest pedig 35,1 milliárd forintos növekedést jelent.

Az MBH Bank a vállalati szektor első számú finanszírozási partnereként éves szinten növelni tudta a vállalati szegmens bruttó hitelállományát, amely így 5,1 százalékkal emelkedett, 3039,5 milliárd forintra. Az MBH Csoport lízingállománya 602,3 milliárd forinton zárt, amely 4,1 százalékos éves növekedést tükröz. A hitelintézet 2025 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest közel megduplázta portfólióját a faktoring és trade finance szegmensekben.