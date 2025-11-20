A Fradi-szurkolóval verekedő botrányhős futballistát most a rendőrség keresi

A kameruni Edouard Ndjodo ellen elfogatóparancsot adott ki a pécsi törvényszék garázdaság miatt. A 40 éves futballista – aki egyébként magyar állampolgársággal is rendelkezik – 2006-ban igazolt Magyarországra, egy évet a Tatabányánál töltött, majd a Budapesti Honvédhoz került, de az FTC-nél is megfordult a 2007/2008-as idényben.

Edouard Ndjodo az FTC színeiben kevesebb mint egy idényt töltött (Fotó: MTI/Kollányi Péter)

Ndjodo pályafutásáról azonban hamarabb jutnak eszünkbe a botrányok, mint a gólok. A Blikk felidézte, hogy amikor Siófokon játszott a kameruni, akkor csapattársával, László Andrással került szóváltásba. László egy kemény becsúszást követően sértő megjegyzést tett a Ndjodo édesanyjára, amire a kameruni csatár válaszul nemes egyszerűséggel lefejelte az ellenfelét. Lászlónak az orra is eltört, Ndjodo később azt nyilatkozta, megbánta a tettét, de nem értette, hogy miért kellett a sértő megjegyzés az édesanyjára.

Ndjodo esete, amikor FTC-szurkolót vert

Emlékezetes, hogy amikor a Fradi a másodosztályban játszott, akkor Ndjodo volt a csapat házigólkirálya sokáig. Csakhogy a viselkedése már ekkor hagyott maga után kívánnivalót. 2008-ban történt, hogy a Fradi 3-2-re nyert Tuzséron, de a zöld-fehérek szurkolói nem voltak elégedettek csapatuk játékával. A dühös szurkolók egy csoportja valahogy bejutott az Albert Stadion öltözőjébe.

A drukkerek elsősorban Ndjodót keresték, aki korábban többször is kiintett a szurkolóknak. A kameruni nem viselte jól a sértő megjegyzéseket, állítólag ököllel leütötte az őt szidalmazó drukkert, akinek felrepedt a szemhéja.

Egy másik légiós, Mohamed Lamine is verekedésbe keveredett egy szurkolóval, ám abban a csetepatéban senki sem sérült meg. Az indulatokat az együttes két rutinos játékosa, Mátyus János és Vincze Ottó próbálta megfékezni, de a botrányos jeleneteknek végül a helyszínre kiérkező rendőrség vetett véget.

A klub ezután közleményt adott ki, végül azonban Ndjodo kérte, hogy bontsák fel a kölcsönszerződést, ebbe pedig a Fradi is belement. A Honvéd visszafogadta őt.

Soha, sehol nem tapasztaltam még ilyet, hogy még akkor is inzultálják az embert, ha gólt lő. Próbáltam profiként tenni a dolgomat, csak futballozni. Nem kérdéses, hogy a bőröm színe miatt találtak meg, fekete vagyok, és többször mondták, nem szeretik a fekete embereket

– nyilatkozta a történtek után a kameruni játékos.