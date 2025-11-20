Mások is gyanakodnak az ukránokra

Az Alapjogokért Központ elemzője, Zila János a közösségi oldalán osztott meg egy videót a százhalombattai finomítóban történt robbanás kapcsán. A szakértő ebben felhívta rá a figyelmet, hogy már egy amerikai lap szerint is az ukránok érintettségére utalnak bizonyítékok.

Az ukránok lehetséges érintettségéről ír egy amerikai lap is

A videóban Zila idézi az American Conservative cikkét, aminek „már a címe is az”, hogy az ukránok csendben megtámadtak két európai országot.

Október 20-án reggel robbanás történt a romániai Petrotel-Lukoil finomítóban. Ugyanezen a napon este robbanás történt a Dunai Finomítóban, Magyarország legnagyobb olajfinomítójában.