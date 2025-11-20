Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Alapjogokért KözpontUkrajnaSzázhalombatta

Mások is gyanakodnak az ukránokra

Már egy amerikai lap is arról ír, hogy az ukránoknak köze lehetett a százhalombattai olajfinomítóban történt robbanáshoz. Az Alapjogokért Központ elemzője, Zila János szerint az ukrán érintettségre több bizonyíték is utal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 10:34
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az Alapjogokért Központ elemzője, Zila János a közösségi oldalán osztott meg egy videót a százhalombattai finomítóban történt robbanás kapcsán. A szakértő ebben felhívta rá a figyelmet, hogy már egy amerikai lap szerint is az ukránok érintettségére utalnak bizonyítékok. 

Az ukránok lehetséges érintettségéről ír egy amerikai lap is
Az ukránok lehetséges érintettségéről ír egy amerikai lap is 
Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

A videóban Zila idézi az American Conservative cikkét, aminek „már a címe is az”, hogy az ukránok csendben megtámadtak két európai országot. 

Október 20-án reggel robbanás történt a romániai Petrotel-Lukoil finomítóban. Ugyanezen a napon este robbanás történt a Dunai Finomítóban, Magyarország legnagyobb olajfinomítójában.

 

Sem a dátum, sem a megcélzott finomítók nem tűnnek véletlenszerűnek. Ugyanezen a napon az Európai Unió energiaügyi miniszterei benyújtottak egy uniós javaslatot, amely 2026-ra betiltaná az orosz gázimportra vonatkozó új szerződéseket, 2028-ra pedig az összes szerződést. 

Magyarország és Románia továbbra is importál orosz olajat. Mindkét finomító orosz nyersolajat dolgoz fel. A romániai Petrotel-Lukoil finomító a Lukoil leányvállalatának tulajdonában van, amely egyike azon nagy orosz olajtársaságoknak, amelyet a Trump-adminisztráció nemrégiben szankcionált. 

A magyarországi Dunai Finomító a Barátság vezetéken keresztül kap olajat Oroszországból, és Szlovákiába is szállít olajat.

Feltételezve, hogy két európai olajfinomítóban, amelyek orosz olajat fogadnak és dolgoznak fel, megmagyarázhatatlan robbanások történtek néhány órán belül, pont azon a napon, amikor az EU kezdeményezte az orosz olajimport betiltását, nem véletlenül merül fel a kérdés, hogy szabotázs történt-e, és ki követte el a szabotázst.

Ebből egyébként Zila szerint jól látszik, hogy nem csak hazánk részéről merült fel a gyanú Ukrajnával szemben. 

A szakértő szerint a feltételezett akció miatt veszélyben volt hazánk energiabiztonsága, ha pedig nem érkezne több orosz földgáz és kőolaj, azt az ellátás egész biztosan megérezné, így pedig az árak is az egekbe szöknének. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

