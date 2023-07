Van egy fesztivál Debrecenben, ami vetekszik a virágkarnevál népszerűségével

Egyik szép példája annak a debreceni Campus fesztivál, hogy az idegenforgalom mennyire járul hozzá a gazdasági eredményekhez. Az elmúlt évben összesen 116 ezren vettek részt ezen a rendezvényen, s ezzel felülmúlták a járvány előtti 2019-es esztendő csúcsát. Így nem túlzás azt állítani, hogy a Campus felért a debreceni virágkarnevál népszerűségének színvonalára. Annak ellenére, hogy a legtöbben a fesztivál területén, sátrakban töltik az éjszakákat, tavaly az idegenforgalmi szakemberek 13 ezer vendégéjszakát regisztráltak a Campus ideje alatt. Így nem csoda, hogy a nagyerdei hotelekben is foglalt az összes szoba. Az idei eseményt július 19–24. között tartják.

Fotó: Czeglédi Zsolt

Az előzetes adatok az idén is biztatók: elővételben már húsz százalékkal többen váltották meg jegyüket vagy bérletüket, mint tavaly. Noha a végeredményt a helyszíni jegyváltások is befolyásolják, nem lehetetlen az új rekord. Pedig az elmúlt évben is előfordult már, hogy ki kellett tenni a megtelt táblát, hiszen bármilyen nagy a Nagyerdő, a rendezvény befogadóképessége véges. A Campus méreteiről elég annyit mondani, hogy a lebonyolításban 2500 munkatárs működik közre, több százan a vendéglátásban. Munkájukat megkönnyíti, hogy az idén más színű karszalagot kapnak a 18 éven aluliak és felüliek. Nem lesz vita, ki kaphat szeszes italt, s ki nem. Ugyancsak könnyebbség, bár nem újdonság, hogy mellőzik a készpénzt, csak bank- vagy feltöltött fesztiválkártyával lehet fizetni.

S ha már a számoknál tartunk, az idén 315 zenei esemény lesz 35 színhelyen, s 70 debreceni együttes is fellép. Közülük leghíresebb a Tankcsapda, és legalább ilyen népszerű külföldi fellépők tarkítják a programot, a metáltól az undergroundig. Itt lesz többek között Tommy Cash, a román Minelli, a francia ZAZ és az osztrák Parov Stelar is.

A város nagyon készül most is a Campus fesztiválra, például éjszakai villamosjáratokkal, terelőutakkal, 1000 kerékpárt befogadó biciklitárolóval. De a környékbeli vendéglátóhelyek is megnövelték kapacitásukat, hiszen a naponta több tízezer látogató igen éhes és szomjas szokott lenni. A tavalyi alkalomra íródott vélemények arról árulkodnak, hogy a fesztivál területén kialakított vendéglátóhelyeken hamar elfogyott az étel és az ital. Így nem csoda, hogy jól feltankolnak a külső vendéglők is. Közülük legjobban azok járnak, amelyek a debreceni strandfürdő vonalában utcára és a strandra is nyíló üzlettel bírnak. Ilyenkor ugyanis az Aquaticumban is megnő a fürdőzők száma (a fesztiválozók nagy része az itteni medencékben piheni ki az éjszaka fáradalmait) és azoknak is enniük kell valahol.

Borítókép: A Campus fesztivál tavalyi nyitónapja (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)