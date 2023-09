Fontos pillanatához érkezett a paksi bővítés + videó

– Újabb fontos pillanatához érkezett a paksi bővítés azzal, hogy elkezdődött a leendő hatos blokk alatti talaj kitermelése is, amely az első lépése az építés előkészítési munkálatainak, ahogy ez történt a tervezett ötös blokk esetében is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a munka nagyságának érzékeltetése céljából rámutatott, hogy utóbbi eredményeként nagyjából egymillió köbméternyi földet kellett elszállítani a helyszínről, és jelenleg is harminc-negyven teherautó hordja el a nyolc gép által kitermelt földet. A hatos blokk egyes pontjain 23 méteres mélységig kell majd leásni a stabilitás, a biztonságos működés garantálása érdekében, ez majd a következő fázisa lesz a munkálatoknak. Szijjártó Péter kitért arra is, hogy eközben zajlanak a stabilitás és a biztonság szempontjából rendkívül lényeges résfalazási munkálatok, már mintegy hétszáz méter meg is épült ebből. Mindezek mellett a reaktortartály gyártása is folyamatban van Oroszországban.