Petr Fiala cseh miniszterelnök pénteken közölte, hogy országának akár négy új atomerőműblokkra is szüksége lehet az áramellátás biztosításának érdekében. Emellett rövid távon a megújuló energiákkal és új gáztüzelésű erőművekkel is igyekeznek majd biztosítani az ellátást.

A Cseh Energetikai Művek (CEZ) már kiírta a pályázatot egy új atomerőműblokk építésére. Az ajánlatokat szeptember végéig várják. De Fiala szerint egyetlen új atomerőműblokk nem lesz elég, mivel a következő években leállítják a széntüzelésű erőműveket, amelyek az ország áramtermelésének mintegy 40 százalékát adják.

A CEZ tervei között mini nukleáris erőművek terveit is szerepelnek. A cseh kormányfő a megújuló energiák bővítése és a gázerőművekre való átállás mellett a Németországhoz kapcsolódó távvezetékek bővítését is sürgette. Arról is beszélt, hogy ideális esetben 2026-ban kezdődhet meg a lítiumbányászat a német határhoz közeli Cínovecben.

Korábban már számos állam bejelentette, hogy atomerőművek építésébe kezd, így biztosítva az országok energiabiztonságát. Franciaországban már jövőre megkezdődhet egy újabb reaktor építése.

Lengyelország is az atomerőművekben láthatja az energiaellátás jövőjét. A lengyel Éghajlatvédelmi és Környezetvédelmi Minisztérium engedélyt adott a Polskie Elektrownie Jądrowe számára egy atomerőmű építésére Pomerániában.