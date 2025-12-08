BrüsszelfizetésemelésEurópai UnióUrsula von der Leyen

Brüsszeli bőkezűség: elképesztő mértékben nőtt Von der Leyen fizetése

Miközben Európa-szerte milliók küzdenek megélhetési gondokkal és az infláció következményeivel, Brüsszelben ismét jelentős fizetésemelést hajtottak végre az uniós vezetők és hivatalnokok körében – méghozzá visszamenőleg, immár a nyolcadik alkalommal három éven belül. Ursula von der Leyen havi bére jelenleg 35 800 euróra emelkedik, a brüsszeli bürokrácia egyes vezetői pedig akár 26 ezer eurót is hazavihetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 12. 08. 9:54
Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság jól fizetett elnöke Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU 67 400 hivatalnoka újabb, háromszázalékos béremelésben részesül, méghozzá visszamenőleg 2025. július 1-jétől. Ez már a nyolcadik bérnövelés 2022 januárja óta, összesen 22,8 százalékos emelkedést eredményezve. 

Brüsszel
Az Európai Parlament ülésterme Strasbourgban (Fotó: Hans Lucas/AFP/Magali Cohen)

A brüsszeli dolgozók ráadásul nemcsak alapfizetést kapnak, hanem különböző adómentes pótlékokat is, írja az Origo.

A legalacsonyabb brüsszeli fizetés: 3754 euró

A számok önmagukért beszélnek: a legalacsonyabb alapfizetés: 3754 euró (110 euró emelés), a legmagasabb alapbér: 25 986 euró, több mint 760 euró növekedés, és ehhez adómentes juttatások is társulnak. Ezekkel Brüsszel úgy tűnik, továbbra is igyekszik a legjobban fizető munkahelyek listájának élén maradni. 

Az emelés után Ursula von der Leyen havi alapbére így már 35 800 euró, a biztosok pedig 29 250 eurót keresnek. 

Brüsszel bőkezű: Németország kancellárja „csak” 30 200 eurót kap

Érdemes összevetni az EU-béreket a tagállami vezetőkével. Németországban a kancellár fizetése jelenleg 30 200 euró, ami kevesebb, mint Von der Leyené. Igaz, a német parlamenti juttatásokkal együtt ez már jóval magasabb – de a brüsszeli számok így is sokkolók.

BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 5: President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) meets with German Chancellor Friedrich Merz (L) in Brussels, Belgium on December 5, 2025. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Friedrich Merz német kancellárral (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Nemcsak az aktív dolgozók, hanem az EU-nyugdíjasok is profitálnak: ők a korábbi 70 százalékos szabály helyett a bérnövekedéssel együtt egyre többet kapnak. A brüsszeli nyugdíjkassza jelenlegi éves költsége 2,4 milliárd euró, de hamarosan átlépheti a 3 milliárdot is.

Kritikák: „míg mások spórolnak, Brüsszel dupláz”

A folyamatos béremelések sokak szemében provokatívak: miközben Európa-szerte milliók szembesülnek inflációval, lakhatási válsággal és reálbércsökkenéssel, Brüsszel évente kétszer is emel. 

A kritikusok szerint mindez „luxusban élő, valóságtól elszakadt bürokráciát” mutat, amely saját szabályait saját magára írja.

A bizottság szerint ez nem kivételezés, csak automatikus indexálás az infláció alapján. A gyakorlat viszont azt eredményezi, hogy évente két béremelés is megszokottá vált. 2022 óta ez immár az uniós „normális ügymenet”.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság jól fizetett elnöke (Fotó: AFP/Nicolas Tucat) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Majd őket kell kitüntetni

Bayer Zsolt avatarja

Szívmelengető nézni, ahogy ezek a srácok megmentik társukat a gyáva, gazember emberrablóktól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu