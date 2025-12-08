Brüsszeli bőkezűség: elképesztő mértékben nőtt Von der Leyen fizetése

Nemcsak az aktív dolgozók, hanem az EU-nyugdíjasok is profitálnak: ők a korábbi 70 százalékos szabály helyett a bérnövekedéssel együtt egyre többet kapnak. A brüsszeli nyugdíjkassza jelenlegi éves költsége 2,4 milliárd euró, de hamarosan átlépheti a 3 milliárdot is.
Kritikák: „míg mások spórolnak, Brüsszel dupláz”
A folyamatos béremelések sokak szemében provokatívak: miközben Európa-szerte milliók szembesülnek inflációval, lakhatási válsággal és reálbércsökkenéssel, Brüsszel évente kétszer is emel.
A kritikusok szerint mindez „luxusban élő, valóságtól elszakadt bürokráciát” mutat, amely saját szabályait saját magára írja.
A bizottság szerint ez nem kivételezés, csak automatikus indexálás az infláció alapján. A gyakorlat viszont azt eredményezi, hogy évente két béremelés is megszokottá vált. 2022 óta ez immár az uniós „normális ügymenet”.
