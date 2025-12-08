Brüsszeli bőkezűség: elképesztő mértékben nőtt Von der Leyen fizetése

A legalacsonyabb brüsszeli fizetés: 3754 euró

A számok önmagukért beszélnek: a legalacsonyabb alapfizetés: 3754 euró (110 euró emelés), a legmagasabb alapbér: 25 986 euró, több mint 760 euró növekedés, és ehhez adómentes juttatások is társulnak. Ezekkel Brüsszel úgy tűnik, továbbra is igyekszik a legjobban fizető munkahelyek listájának élén maradni.

Az emelés után Ursula von der Leyen havi alapbére így már 35 800 euró, a biztosok pedig 29 250 eurót keresnek.

Brüsszel bőkezű: Németország kancellárja „csak” 30 200 eurót kap

Érdemes összevetni az EU-béreket a tagállami vezetőkével. Németországban a kancellár fizetése jelenleg 30 200 euró, ami kevesebb, mint Von der Leyené. Igaz, a német parlamenti juttatásokkal együtt ez már jóval magasabb – de a brüsszeli számok így is sokkolók.