Egyre több jel mutat arra, hogy valami nagyon nincs rendben Európában

Éles politikai konfliktus bontakozott ki, miután a lengyel külügyminiszter Elon Muskot és Kirill Dmitrijevet azzal vádolta, hogy Európa megosztását készítik elő. Dmitrijev szerint az unió vezetői pánikreakciókat adnak valódi problémáik kezelése helyett, míg Musk az EU felszámolását és a nemzeti szuverenitás visszaállítását sürgette. A techmilliárdos később tovább fokozta a feszültséget, amikor Európát „negyedik birodalomnak” nevezte, amit több orosz politikus is helyeselt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 10:05
Elon Musk Fotó: ALLISON ROBBERT Forrás: AFP
Újabb éles vita robbant ki európai és orosz politikai szereplők között, miután a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski Kirill Dmitrijevet és Elon Muskot azzal vádolta meg, hogy Európa megosztását készítik elő. A vádakra gyorsan reagált Dmitrijev, aki szerint az EU legfontosabb diplomatái már pánikreakciókat produkálnak, ahelyett hogy saját belső válságaikat kezelnék – írja a Lenta.

Radoslaw Sikorski azzal vádolta meg Dmitrijevet és Muskot, hogy Európa megosztását készítik elő
Radoslaw Sikorski azzal vádolta meg Dmitrijevet és Muskot, hogy Európa megosztását készítik elő
Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto

Dmitrijev arra figyelmeztetett: Brüsszel egyre súlyosabb problémákat görget maga előtt, az ellenőrizetlen migrációtól a növekvő bűnözésen át a gazdasági problémákig. Úgy véli, az unió gazdasági hanyatlása, a magas energiaárak és a cenzúra mind hozzájárultak Európa gyengüléséhez. A lengyel külügyminiszter eközben azt állítja, a vita résztvevői Európa felosztását szorgalmazzák, sőt egy közösségi médiás szavazást is indított arról, hogy „kapitulálni” kell-e, vagy „újra naggyá tenni” az EU-t. Dmitrijev ennek kapcsán a második lehetőséget választotta, hozzátéve, hogy ehhez az uniónak saját hibáit kell orvosolnia.

A vita hátterében Elon Musk hétvégi bejegyzéssorozata áll, amelyben a techmogul az Európai Unió felszámolását sürgette, valamint az egyes országok szuverenitásának visszaállítását. 

Musk szerint az uniós bürokrácia lassan „megfojtja” a kontinenst, és az európai világ közel áll a széteséshez. A kijelentésekhez Dmitrijev is csatlakozott, az EU-t pedig „bürokratikus szörnynek” nevezte. 

Musk később tovább élezte a helyzetet, amikor Európát „negyedik birodalomként” említette. A nyilatkozatok nem maradtak visszhang nélkül: Sikorski ingerülten reagált, és azt üzente Musknak, hogy menjen a Marsra, „ahol nincs cenzúra a náci üdvözlésekre”. A feszültséget tovább növelte, hogy Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács helyettes elnöke is helyeselte Musk felvetéseit, egyetlen szóval kommentálva: 

Pontosan.

Korábban írtunk róla, hogy Medvegyev szerint félőrült vénasszonyok vezetik Európát.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)

