Dmitrijev arra figyelmeztetett: Brüsszel egyre súlyosabb problémákat görget maga előtt, az ellenőrizetlen migrációtól a növekvő bűnözésen át a gazdasági problémákig. Úgy véli, az unió gazdasági hanyatlása, a magas energiaárak és a cenzúra mind hozzájárultak Európa gyengüléséhez. A lengyel külügyminiszter eközben azt állítja, a vita résztvevői Európa felosztását szorgalmazzák, sőt egy közösségi médiás szavazást is indított arról, hogy „kapitulálni” kell-e, vagy „újra naggyá tenni” az EU-t. Dmitrijev ennek kapcsán a második lehetőséget választotta, hozzátéve, hogy ehhez az uniónak saját hibáit kell orvosolnia.

A vita hátterében Elon Musk hétvégi bejegyzéssorozata áll, amelyben a techmogul az Európai Unió felszámolását sürgette, valamint az egyes országok szuverenitásának visszaállítását.