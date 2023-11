A végéhez közelít a Kvassay szivattyútelep építésének kivitelezése (X)

A 2018. évben rekordalacsony szintet ért el a Duna Budapesten, az október végén mért legalacsonyabb vízszint 33 cm volt. Ez rámutatott arra, hogy a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) északi irányból történő vízpótlásának fizikai korlátai vannak, ráadásul a Kvassay-vízlépcső 60 éve épült, reverzibilis szivattyú-turbina gépegységei sem feleltek meg a mai kor kívánalmainak és az üzembiztonsággal kapcsolatos elvárásoknak.

Az RSD folyamatos, a Duna folyam rendkívül alacsony vízállása esetén is biztosítandó vízpótlása érdekében egy új szivattyútelep építése vált szükségessé, amely a Duna folyam extrém alacsony vízállása esetén lesz képes az RSD-be mintegy 30 m3/s tápvizet beemelni. Ezzel egy időben a meglévő Kvassay-vízlépcső gépészeti és irányítástechnikai felújítása is megvalósul.

2022 januárjában megkezdődött a kivitelezés folyamán 2022 decemberére elkészült az új szivattyútelep RSD felőli nyomócsővezetéke és a hozzá tartozó torkolati műtárgy. Ezt követően a Duna felőli oldalon is elindultak a földmunkák és ezzel párhuzamosan megkezdődtek a vízlépcső elektromos, gépészeti és egyéb felújítási munkái is. A meglévő Kvassay-vízlépcső II. gépegységét, mely ún. Kaplan-típusú, reverzibilis (szivattyús és turbina üzemben is képes működni) gépegység, szétszerelték és annak részegységeit (generátor, hajtómű, turbina) felújították, majd 2023 júniusában visszaszállították, összeszerelték és beüzemelték. A gépegység üzempróbái sikeresen lezajlottak, így a vízlépcső üzembiztos tartalékaként az I. gépegység felújítási munkái is elkezdődhettek.

A fejlesztés és az új műtárgy hozzájárul a Duna-ágba bevezetett tápvíz mennyiségének évi 20-30%-kal való növelésével az RSD áramlási viszonyainak, vízminőségi és ökológiai állapotának javításához.

A projektről bővebben olvashat a http://kvassay.szivattyutelep.ovf.hu/ oldalon. KEHOP-1.3.0-15-2021-00030 (X)

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság)