Ezekre figyeljünk a karácsonyi ajándékok vásárlása során

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára, Vámos György az MTI-nek elmondta: a december mindig a legerősebb hónap a kereskedelemben. Idén is azzal számolnak, hogy az év utolsó hónapjában lesz a legnagyobb a forgalom volumene, és van esély arra is, hogy a megvásárolt árumennyiség meghaladja a tavaly decemberit. Várhatóan nemcsak az élelmiszerek, hanem az iparcikkek piacán is érezhető lesz a javulás, a kereskedők abban bíznak, hogy a családok készülnek az ajándékok vásárlására – tette hozzá.

A főtitkár szerint a vásárlási kedvet erősíti egyebek mellett az infláció csökkenése, a reálkeresetek emelkedése, a SZÉP-kártya felhasználásának lehetősége az élelmiszerüzletekben, valamint a versenyt élénkítő kormányzati intézkedések, például az árfigyelő és a kötelező akciók.

A CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila jelezte: arra számítanak, hogy ezen a hétvégén kezdődik a karácsonyi felkészülés, első körben a tartós élelmiszerek beszerzésével, majd a karácsonyhoz közeledve egyre inkább a friss termékek kerülnek előtérbe. Kedvező tendenciaként említette, hogy az előző hónapok tapasztalatai szerint a beszállítók mérséklik átadói áraikat, így a vállalat is csökkenteni tudja a fogyasztói árakat.

A CBA várakozása szerint ez a tendencia megteremti annak lehetőségét, hogy a forgalom ismét a korábbi magas szintre emelkedhet – fogalmazott. Hozzátette: most azt látják, hogy az élelmiszertermékek értékesítésében a mennyiség csökkenése kezd megállni. Ez előrevetíti azt, hogy az idei karácsonyi forgalom volumene meghaladhatja az előző évit – hangsúlyozta.

A fogyasztók rendkívül árérzékennyé váltak, az akcióknak nagyon fontos szerepe van, ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján karácsonykor a vásárlók az évközi minőséghez képest magasabb szintre váltanak, drágább termékeket választanak – mondta Fodor Attila.