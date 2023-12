Lesz elég hal karácsonyra, és többe sem kerül

– A halászati termékek kínálati oldala rendben van, hiszen az idei ünnepi szezonban lesz elég hal, mindenki megtalálhatja a karácsonyi asztalra valót az üzletekben és a piacokon – jelentette ki az agrárminiszter. A Világgazdaság tudósítása szerint Nagy István elmondta, hogy becslések szerint a haltermelők a karácsonyi szezonban értékesítik a teljes éves étkezési halmennyiség mintegy 40 százalékát, egyes nagy haltermelők esetében pedig akár az éves forgalom 60-70 százaléka is ekkor realizálódik. Ezek nagy számok, a bázis azonban sajnos még mindig meglehetősen alacsony:

európai összevetésben a magyar halfogyasztás továbbra is az egyik legalacsonyabb.

Az egy főre eső halfogyasztás az elmúlt években ugyanakkor némileg növekedett, a 2013-ban mért 5,4 kilogrammról 2021-re már 6,52 kilóra emelkedett, ami – ha a dinamikáját nézzük – az EU-n belül is kiemelkedő ütem. A miniszter rámutatott:

az ágazaton belül egyértelmű tendencia az intenzív haltermelés gyors térnyerése.

Az intenzív akvakultúrában termelt étkezési hal 94 százalékát az afrikai harcsa teszi ki, e faj termelése 2013 és 2022 között 2050 tonnáról 5777 tonnára emelkedett, amivel Magyarország az unió legnagyobb afrikaiharcsa-termelője.

Fontos, hogy többen fogyasszanak halat

A hazai halak vásárlása több szempontból is fontos: a vásárlók ezzel hozzájárulnak az akvakultúra-ágazat megmaradásához, amely az ország számos területén fontos szerepet tölt be a vidéki népesség foglalkoztatásában, emellett pedig a frissen piacra kerülő hazai halak fogyasztása környezetvédelmi szempontból is felelősebb döntés, mint a több ezer kilométerről, fagyasztva idehozott tengeri halak vásárlása – hangsúlyozta Nagy István. Ezek mellett pedig

népegészségügyi szempontból is kiemelt jelentőségű, hiszen Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedés vezető haláloknak számít, a halfogyasztás pedig igazoltan csökkenti ezeknek a megbetegedéseknek a kockázatát.

A hazai akvakultúra-ágazat ezért tetemes támogatást kap, a 2013–2020-as időszakban például a halfogyasztás népszerűsítését célzó „Kapj rá!” elnevezésű kampányra mintegy 960 millió forint jutott. A halfogyasztás népszerűsítése mellett célul tűzték ki egy figyelemfelhívó kampány indítását is az akvakultúra pozitív környezeti és vidékfejlesztési szerepéről, amelyben a halmarketing tervezett forráskerete 700 millió forint.

Jó évet zártak a halászok

Az idei év jobban sikerült a halászoknak, mint a tavalyi, ami annak köszönhető, hogy ebben az évben nem sújtotta az ágazatot az aszály, és a takarmányárak is mérséklődtek – mondta a tájékoztatón Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Ma-Hal) elnöke.

Elmondhatjuk, hogy megállítottuk az inflációt azzal, hogy az ünnepi asztalra a tavalyi árakon, vagy annál is olcsóbban tudjuk biztosítani a halat

– jelentette ki a Ma-Hal elnöke. – Az is igaz azonban, hogy a krízistámogatás nélkül sok tógazdaságnak fel kellett volna hagynia a tevékenységével – mondta az elnök, aki az ágazat nehézségeiről szólva a munkaerőhiányt emelte ki. Ugyan csökkentek az energiaárak, de még mindig nagyon magasak, ezért a logisztikai költségek is nagy terhet rónak a tógazdaságokra. Csakúgy, mint az, hogy a védett állatokat, a kormoránt, vidrát és a réti sast, a saját költségeik terhére kell etetniük. Bíznak abban, hogy a krízistámogatáshoz hasonló területalapú támogatás bevezetésével kompenzációt kapnak erre is.

– Fontos lenne, hogy a fogyasztók ne csak karácsonykor vásároljanak halat, hogy közelítsenek az európai átlaghoz, azért is, mert azokban az országokban, amelyekben nagyon magas a halfogyasztás, a népegészségügyi helyzet is lényegesen jobb – mondta.

Nem drágul a karácsonyi halászlé

A kormány támogatásának és a csapadékos időjárás kombinálásának köszönhetően olcsóbban lakhatunk jól karácsonykor is. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Ma-Hal elnöke novemberben bejelentette:

a termelők az idén 10-12 százalékkal alacsonyabb áron értékesítik a halat.

Ennek megfelelően az élő ponty ára kilogrammonként 1800–2200 forint között alakul, a szeletelt ponty nagyjából 3500–4000 forintba kerül majd. Az afrikai harcsa filéjéért körülbelül 4000 forintot kérhetnek, míg a filézett szürke harcsa kilójának ára 7500–8000 forint között alakulhat az idei szezonban.