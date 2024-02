Körkép a Balaton környékéről: vályogháztól a luxusingatlanig

– Amennyire élénk a Balaton déli partjának ingatlanpiaca, olyannyira töredezett Somogy vármegye településszerkezete és jelentős szórás mutatkozik ingatlanárakban is – mondta lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jelezte: lakosságszám alapján az alsó középmezőnyben található a régió, melyre egyáltalán nem igaz, hogy a legnagyobb gazdasági élettel rendelkező vármegyeszékhely lenne a legdrágább. Kaposvár ilyen szempontból kifejezetten a középmezőnyben helyezkedik el, az átlagos négyzetméter mintegy 450 ezer forint. Átlagosan 33 millió forintért cserélnek itt gazdát az ingatlanok, így például a csok plusz Kaposváron jól kihasználható.

Alacsony átlagárak jellemzik Somogy vármegye jelentős részét, míg a legdrágább települések a Balaton-parton találhatók. Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter

A vármegyeszékhelyen az ingatlanok kevesebb, mint felébe, bő harmadába kerülnek, mint a Balaton déli partján lévők. A vármegye legdrágább települései Balatonőszöd, Balatonszemes és Szántód, 1,1 és 1,4 millió forint közötti átlagos négyzetméterárakkal. Az árak annál inkább csökkennek, minél messzebb távolodunk a parttól. Negyedóra autóútra, húsz-harminc kilométerre már csak félmillió forint körüli átlagos négyzetméterárakkal találkozunk.

Somogy vármegyében egyébként kifejezetten alacsony átlagárakkal is találkozni, egészen pontosan 93 településen a négyzetméterárak átlaga nem haladja meg a kétszázezer forintot.

A legtöbb eladó ingatlan pedig Siófokon vár gazdára. A városban is az idegenforgalom a meghatározó, ez ad munkalehetőséget a tóhoz közelebb eső, de nem a közvetlen parti településeken élőknek is. A vármegye előnye még, hogy kiépült a gyorsforgalmi úthálózat is, ez szintén a déli part mellett szólhat. Több lehetőség rejlik a vármegye déli oldalán is, a horvát határ melletti településeken. Utóbbiakkal kapcsolatban Balogh László elmondta, hogy a rendszerváltás előtt szándékosan hagyták parlagon ezt a területet. Azzal azonban, hogy az M70-es lévén jó minőségű útösszeköttetés létesült a horvát oldallal, felértékelődött az ingázás lehetősége. Ez pedig feljebb értékelheti a határközeli ingatlanokat.