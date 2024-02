Mutatjuk, hogy mennyivel eshet a lakásbiztosítások díja

– A lakásbiztosítási ügyfelek 58 százaléka tervezi majd összehasonlítani a lakásbiztosítási kínálatot a márciusi kampányban – derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő több mint nyolcezer ember megkérdezésével folytatott kutatásából. Az alkuszcég várakozásai szerint a biztosítók között felerősödő verseny hatására 15-20 százalékkal alacsonyabb díj mellett válthatnak szerződést az ügyfelek – ismertette legfrissebb kutatási eredményét a cég pénteken a távirati irodával.

A lakásbiztosítások csaknem tíz százalékát, háromszázezer szerződést is lecserélhetnek az ügyfelek.

Az Insura.hu felmérése azt mutatja, hogy márciusban a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek 55 százaléka az ajánlatok összehasonlítását követően dönt arról, vált-e biztosítást, további három százalék mindenképpen váltani szeretne, az összehasonlítás ebben az esetben csupán az új szerződés kiválasztását szolgálja. A lakásbiztosítási szerződéseket a szükségesnél ritkábban újítják meg: a válaszadók 28 százaléka jelezte azt, hogy lakásbiztosítását öt évnél is régebben aktualizálta.

Ekkora időtávon már jelentős kockázata van annak, hogy a lakás nem a megfelelő értéken biztosított – emelte ki a tájékoztató.

Az Insura.hu felmérése szerint a válaszadók 52 százaléka nem tud arról, hogy lakásbiztosítás csak ingóságra is megköthető (például albérlet esetén), és 51 százaléknyian nem hallottak még a Minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokról (MFO) sem, amelyek a Magyar Nemzeti Bank standard követelményeinek megfelelő, egyszerűen összehasonlítható termékek, és amelyeket a 14 lakásbiztosítást kínáló biztosító közül 13 is forgalmaz már.

A biztosítók többsége komoly akciókra készül. Különféle díjkedvezmények együttes hatására egyes társaságoknál akár ötven százaléknál is nagyobb díjkedvezmény is elérhető lesz az előzetes információk szerint. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója jelezte: a lakásbiztosítási átlagdíj éves mértéke az adataik 48 ezer forint volt 2023-ban.

Lapunk is beszámolt arról a minap, hogy az MNB emlékeztetett arra, hogy a mintegy négymillió hazai lakott ingatlan hozzávetőleg háromnegyede biztosított, vagyis minden negyedik háztartás védtelen az elemi károk, a tűz vagy épp a betörés ellen. Az infláció miatt az építőanyagok ára és az építés-szerelési költségek is jelentősen nőttek az elmúlt években, tavaly rekordmértékű viharkárokról számoltak be a biztosítók, ráadásul sok ingatlan alulbiztosított lehet (vagyis baj esetén jogszerűen csak a kár egy részét téríti meg a biztosító). Mindezekért és a hazai lakásbiztosítók közötti lanyha verseny miatt is nagy szükség van a piaci verseny erősítésére, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének további javítására.