A Balaton térsége is nyerhet a csok plusz és a falusi csok kombinálásával

Több oka is lehet a Balaton reneszánszának, ami már nem csak a külföldi vevők megjelenését foglalja magában. Az Ingatlan.com hivatalos statisztikai adatokat feldolgozó elemzése szerint a múlt évben 138 ezer lakás cserélt gazdát, a külföldiek nyolcezer lakóingatlant vettek. A legtöbbet a német állampolgárok, akik a Balaton környékét részesítették előnyben, a statisztika szerint Zala, Somogy és Veszprém vármegyéket. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére arról számolt be, hogy a magyar tenger még az osztrák, holland és svájci állampolgárok körében is népszerűnek bizonyult, az ázsiai térségből érkezők pedig túlnyomórészt a fővárost választották.

A csok plusz és a falusi csok nem konkurenciái egymásnak. Kombinálhatók, ezzel a Balaton-parti települések sokat nyerhetnek

Fotó: Shutterstock

Korábban már beszámoltunk arról a trendről, mely szerint aki lakóhelyet változtat, az többnyire nem költözik egy másik régióba. Azaz: viszonylag a korábbi lakóhelye környékén marad. Van azonban két kivétel, az egyik a Balaton térsége, a másik pedig a főváros. A külföldiek esetében szerepet játszik a megfizethetőség, mert hiába stagnáltak az ingatlanárak, a forint–euró árfolyam miatt könnyebben tudják ugyanazt a házat megvásárolni. A szakértő hozzátette, munkavállalási céllal is érkeztek, érkeznek a térségbe.

A Balaton népszerűsége pedig könnyen összekapcsolódik az otthonteremtő támogatásokkal. Mindezt pedig oly módon – mondta el a szakértő –, hogy a falusi csokot igénylők több mint fele (összesen) három gyereket tervez, az elérhető támogatott konstrukció pedig ebben az esetben a legmagasabb, jövőre 15 millió forint. Ha ehhez hozzászámoljuk a babaváró támogatás 11 millió forintra emelkedő maximumösszegét és a csok plusz maximálisan igényelhető ötvenmillió forintját – csupán az elérhető maximális összegeket összeadva –, a kisebb településeken hatalmas az ingatlanválaszték, főleg a nagyobba költözők esetében, ahol 150 millió forint a vásárlási értékhatár. A szakértő hozzátette azt is, hogy a csokigénylők jelentős része kertes házat vásárolna, amelyből a külvárosokban, az agglomerációban (ezen belül akár a kistelepüléseken) találhat az igényeinek megfelelőt és megfizethetőt. Ráadásul a támogatott konstrukciók azonos havi törlesztőrészlettel nagyobb összegű hitel felvételének lehetőségét jelentik, mint ha a kamatplafonos piaci konstrukciókat választanák az érintettek. A nagyobba költözők esetében a meglévő vagy összesen tervezett gyermekek száma mellett az is számít, hogy gyakran a meglévő ingatlan eladásából származó összeg képezi az önerőt.

Ugyanakkor – jegyezte meg a szakértő – nem minden az anyagi tényező, a magyar családok felelősségteljesen döntenek, szinte nincsen, aki csupán a kedvezményes konstrukciók miatt vállalna három utódot úgy, hogy jelenleg nincs gyermeke.

A kombinálhatóság miatt a falusi csokos települések abszolút nyertesek lehetnek 2024-ben – folytatta a szakértő, – felkapottak viszont azok lehetnek inkább, amely valamely régiós, kistérségi központhoz, munkalehetőségekhez közelebb találhatók. A Balaton térsége pedig a támogatási rendszer nyertese lehet, mivel a csok plusz a helyben maradást is segítheti. Sok önállósodó fiatal ugyanis azért költözik el, mert a helyi ingatlanárakat nem tudja megfizetni, ám ha családalapításban is gondolkodnak, a bővülő, kombinálható támogatások révén már jobban elérhetők számukra a szülőhelyük térségében található ingatlanok. Ismert, csok igénybevételével az elsőlakás-vásárlók a nyolcvanmillió forintos összeghatárig illetékmentességet is kapnak. Járulékosan teljesülhet az otthonteremtő támogatások egyik célja, a helyben maradás elősegítése is.