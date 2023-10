Milliókat kapnak ajándékba a CSOK Pluszt igénylők a kamattámogatás miatt

Az új lakástámogatási program a CSOK Plusz támogatott lakáshitelen keresztül nyújt lehetőséget arra, hogy a gyermekek vállaló családok nagyobb lakóingatlanba költözhessenek. A gyerekszámtól függően 15–50 millió forintos kedvezményes lakáshitel a piaci feltételekkel elérhető, 8,5 százalékos THM-plafonos kölcsönökhöz képest jóval olcsóbb, emiatt több millió forinttal értékesebb ingatlan megvásárlását teszi lehetővé a gyermeket tervezők számára – derül ki az ingatlan.com és a money.hu közös elemzéséből.

Korponai Levente, a money.hu vezetője azt mondta, a családtervezés előtt álló házaspárok elképesztő összegeket spórolhatnak a hitelükön a CSOK Plusszal. Ha vállalt gyermekek számától függően kedvezményesen felvehető 15, 30 vagy 50 millió forintos lakáshitelt – 8,5 százalékos THM-plafonos – kölcsönnel kellene helyettesíteniük, az a törlesztőket nézve nagyjából 50–165 ezer forint többletköltséget jelentene havonta.

Korponai Levente szerint amennyiben pedig a Babaváróra is jogosultak, akkor a jövőre 11 milliós hitel – ami támogatássá alakulhat – később önerőként is figyelembe vehető, vagyis akár saját pénz nélkül is belevághatnak az ingatlanvásárlásba. A szakember azt is kiemelte, hogyha megszületnek a gyermekek, akkor a babaváró és CSOK Plusz hitelek tőketartozása további tízmilliókkal csökkenhet, ami tovább javítja a lakásvásárlás mérlegét.

– A vármegyeszékhelyeken a jelenlegi átlagos kínálati négyzetméterek alapján, a vállalt gyermek számától függően 10–39, Budapesten pedig 7–28 négyzetméterrel nagyobb házban vagy lakásban gondolkodhatnak a házaspárok a kedvezményes lakáshitel kamattámogatásának köszönhetően. Egy gyermek esetében legalább félszobás bővülés jelenthet, kettő és három gyermeknél pedig több szobával lehet tágasabb a kiválasztott ingatlan, ha a család CSOK Pluszt igényel kamatplafonos piaci hitel helyett – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Balogh László a részletes adatokat ismertetve azt is elmondta: Budapesten belül például a XV. és XVI. kerületben egy vállalt gyermek esetében nyolc négyzetméterrel, kettő vagy három gyermeknél pedig 16–28 négyzetméterrel nagyobb házban gondolkodhatnak a CSOK Pluszra jogosult családok. A legkeresettebb városrészek lakásárait nézve pedig az látszik, hogy a XI. és XIII. kerületben a kedvezményes lakáshitelből adódó többlet 6–22 extra négyzetméterre lehet elég.

A Budapesten kívüli piacon Debrecenben, Győrben és Székesfehérváron 8–34 plusznégyzetméter jöhet ki a lakáshitelen elérhető megtakarításokból a gyermekek számától függően. Szegeden vagy Pécsett 9–42 négyzetméterről lehet szó. Salgótarjánban, Miskolcon és Békéscsabán viszont 15–90 négyzetméterrel nagyobb lakóingatlanba lehetne költözni.

A szakértő a napokban a CSOK Plusz kapcsán lapunknak arról beszélt, hogy a nagyobba költözők legfeljebb 150 millió forintos otthonra igényelhetik a CSOK Pluszt, a kínálat pedig bőséges, mert a meghirdetett ingatlanok 91 százaléka beletartozik az értékhatárba. Hozzátette, mindez azért is jelentős, mert akik nagyobba költöznek, rendszerint meglévő otthonukat eladják és az értékesített ingatlanért kapott összeg képezi az önerőt. Mindez nem jelent majd várhatóan konkurenciát a falusi csok-nak, tekintettel arra, hogy más a vevőkör – utóbbit főleg a két-, illetve háromgyerekeseknek éri meg igényelniük a jövő évtől. De olyanra is lehet példa Balogh László szerint, hogy valakik úgy halasztják jövőre a költözést, hogy idén a Babavárót, jövőre pedig valamelyik csok-ot igénylik és kombinálják a kettőt.

