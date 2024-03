Egy jó és egy rossz hír az atomenergiáról + videó

– Jó hír, hogy az atomenergia szerepéről szóló évtizedes vita lezárulni látszik. Rossz hír, hogy a technológia kapcsán máris itt a következő ügy, amiben az észszerűség összeütközik az ideológiával – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a fejleményekre Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a részletekről is beszélt.

Az Európai Nukleáris Szövetség megtartotta első csúcstalálkozóját, ahol több, korábban atomenergia-ellenes tagállam részéről is a legmagasabb szintű vezető állt ki a technológia mellett. A szakmai vita lényegében már évekkel ezelőtt eldőlt, és most úgy tűnik, hogy a politikai vita is a végéhez közelít, ami kedvező fejlemény. Csakhogy ezzel párhuzamosan egy új konfliktuspont kezd felemelkedni, ami nem kevésbé káros, mint a korábbi.

Az elmúlt hetekben ugyanis amerikai képviselők ismét bedobták, hogy az Oroszország elleni szankciókat ki kellene terjeszteni a nukleáris technológiára és így a vita Európában is felélénkült.

A belga kormányfő a csúcstalálkozón elmondta, hogy az Európai Uniónak a lehető leggyorsabban le kell válnia az orosz fűtőelemekről. Ez az egyik álláspont. A másik pólus szerint azonban nincsenek jó és rossz atomok, és a kereskedelmi konfliktusok eszkalációja csak akadályozza a még meglévő együttműködéseket. Márpedig ezek elengedhetetlenül szükségesek a gazdasági, klímavédelmi, illetve ellátásbiztonsági célok eléréséhez. Ezt nemcsak képviselők, de a legfontosabb szakmai szervezet főigazgatója is megfogalmazta.

– A most kibontakozó konfliktus – lényegét tekintve – kísértetiesen hasonlít a korábbihoz. A nukleáris energiát érintő szankciók mellett nincsenek szakmai, csak ideológiai érvek. A fűtőelemek az orosz energiaexport bevételek mindössze néhány százalékát biztosítják, de azok kiesése komoly ellátásbiztonsági kihívásokat okozna a nyugati országoknak, azaz a büntetőintézkedésekkel elérhető haszon minimális, de a lehetséges kár rendkívül nagy – figyelmeztetett a szakértő.

Hortay Olivér végül hozzátette: