Felfoghatatlan, hogy mire bukkantak a vakolat alatt a várak királyának felújítása közben

A szakemberek megpróbálják megfejteni, hogy melyik történelmi személyiségeket ábrázolhatja a most talált két falkép, illetve mikor és milyen céllal festették fel őket a fontos tárgyalások helyszínéül szolgáló terem falára.

Sorin Tincu múzeumigazgató a GO Hunedoara helyi hírtálnak úgy nyilatkozott, hogy a most talált falképek nagy valószínűséggel a XVII. századból valók. Közölte: az alakok ruházata, fegyverzete segít beazonosítani az időszakot, amikor készültek, de a festékpigmentekből is következtetni lehet erre.

Mint mondta, a szakembereknek eddig az Országház-terem freskóinak felét sikerült restaurálni, és amint végeznek, a Buzogány-toronyban folytatják a munkát, ahol már fel is állították az állványzatot. A restaurálási munkálatok a torony csúcsán található, páncélt viselő középkori katonát ábrázoló bronzszoborra is kiterjednek.