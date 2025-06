Rekorderős pünkösd után a nyári vendégforgalom stabil növekedésére számítanak

A pünkösdi háromnapos ünnep vendégforgalom tekintetében a várakozások szerint alakult. Az ilyenkor jellemzően legkedveltebb úticélpontok voltak ismét a leglátogatottabbak, így a fürdővárosok, például Gula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Bük vagy Sárvár. Itt közel teltházas foglaltság volt a jellemző ezekben a napokban. A Balaton szinte teljesen „elvitte” az ünnepi hétvége vendégforgalmát, itt nemcsak a szállodák, de a többi fajta szálláshely is megtelt pünkösdre – erősítette meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatait összefoglaló korábbi híradásokat lapunknak Somlyai Zoltán a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) új elnöke, aki a várható nyári vendégforgalomról is beszélt.

A húsvéti hosszú hétvégét beérte a pünkösdi, a nyári vendégforgalom alakulása is reményt keltő az előfoglalások szerint

Fotó: Balaton József

Várhatóan a nyári vendégforgalom is jól alakul

Az NTAK adatai, mint ismert, azt mutatták, hogy a tavalyinál 20 százalékkal több, összesen 288 ezer vendég utazott el kikapcsolódni az ünnepi hosszú hétvégén, akik többsége, az összes hazai utazó 30 százaléka hűsölt a Balatonnál az ünnepen. A szálláshelyek egyébként országszerte 516 ezer vendégéjszakát könyvelhettek el, ami 17 százalékal múlta felül a tavalyi ünnepi forgalmukat. A bővülés különösen a „magyar tengernél” volt kiugró, ahol 78 százalékkal több nemzetközi és 37 százalékkal több hazai vendégéjszakát regisztráltak, mint a tavalyi ünnepi hosszú hétvégén. Somlyai Zoltán a kiugró balatoni eredményeket az ünnepi hétvégék népszerűsége mellett az előre „beharangozott” jó időnek is tulajdonítja.

A szállodaszövetség elnöke a nyári előfoglalásokról azt mondta:

a teljes júniusi hónapra történt foglalások az egy évvel korábbihoz mérten kicsit alacsonyabb szintről indultak,

úgy véli, ezért is hirdette meg a Visit Hungary „A hazai nyár mindig többet ad” szlogennel futó belföldi forgalomösztönző kampányát, amely május 26. és június 31. között zajlik. Az akció lényege, hogy a július 15-ig lefoglalt három éjszakás vagy annál is hosszabb hazai tartózkodás mellé az utazók még egy éjszakát kapnak ajándékba a kampányhoz csatlakozott, közel félezer szálláshelyeken, amelyek közül a Csodásmagyarorszag.hu oldalon válaszhatnak a nyaralást tervezők.

Jellemzően az utazás előtt két héttel, tíz nappal foglalunk szállást

A kampány célja tehát a foglalási kedv élénkítése és a tartózkodási idő növelése, de vélhetően az is, hogy a foglalások korábbi beérkezésével tervezhetőbbé váljon a szálláshelyek működése. A vendéglátók dolgát ugyanis jó ideje igencsak megnehezíti a lerövidült foglalási ablak, vagyis az az idő, ami a foglalás és a szálláshelyre érkezés napja között eltelik.

Somlyai Zoltán szerint a tendencia továbbra is érezhető, a vendégek mindössze két héttel, tíz nappal a tervezett út előtt foglalnak szállást. Ennek megfelelően, ezekben a napokban, az iskolai szünidő kezdetével hamarosan változhatnak a nyári szezonra érvényes, most látható, nagyjából 65-70 százalélékos telítettséget mutató foglalási adatok. A mielőbbi foglalásban egyébként kampánytól függetlenül érdekeltek lennének a vendégek, hiszen árak tekintetében sokfelé a klasszikus dinamikus árazás a jellemző, vagyis egy bizonyos foglaltság felett a szállodák emelik az áraikat. Tehát minél előbb foglalnak, annál kedvezőbb árakkal találkoznak a vendégek. Idén egyébként továbbra is 10-15 százalékos áremelkedés tapasztalható az árakban, amelyet a szakember szerint a keresleti növekedés várhatóan fenntart majd ebben az évben.

Ezek az úticélok a népszerűek

A szakember szerint az előfoglalások egyelőre azt mutatják, a korábban is népszerű úticélok „viszik el” idén nyáron is a piacot: a jelenlegi adatok szerint

a Balaton,

Velencei-tó,

Tisza-tó,

illetve a fürdővárosok szálláshelyei telhetnek meg leginkább.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke úgy látja: az idei év kiegyensúlyozottnak tűnik a hazai turizmusban, stabil növekedés várható, amely a nyári hónapokra is igaz, mindössze az izraeli–iráni háború miatt tapasztalható bizonytalanság: a konfliktus kirobbanása ugyanis jelen pillanatban blokkolja az izraeli piacot. Azok a szállodák, amelyeknél különösen magas volt az izraeli vendégkör, ezt meg fogják érezni, ami egészen a háború lezártáig tarthat majd, amíg meg nem nyitják újra a légteret – véli.