Nem maradt tétlen az Orbán-kormány

A konvergenciaprogram ismerteti azt az elemzést is, amely a fenti lépések hatását is megvizsgálta. Ez megállapította, hogy a gazdaságpolitikai döntések elsősorban a belső kereslet dinamizálódásán keresztül támogatják a gazdasági gyarapodást. Az intézkedések, az államháztartás és fogyasztás helyreállítása mellett, az exporton keresztül serkentik a hazai GDP bővülését. A számszerű hatásokat tekintve, a 2023 áprilisa óta meghozott kormányzati döntések, programok a gazdaság jövő évi teljesítményét 0,3 százalékkal emelik. Az intézkedések hatása tartósan kedvező, a 2025-ös évet követően is 0,6–0,8 százalékos mértékben növelik a gazdaság teljesítményét.

A konvergenciaprogram úgy számol, hogy a bruttó hazai termék tavalyi 0,9 százalékos visszaesése után az idén 2,5 százalékkal emelkedik. Ezt követően, 2025-től tér vissza a lendület, így jövőre 4,1 százalékkal, míg 2026 és 2028 között tartósan négy százalék körül alakulhat a növekedés.