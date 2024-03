Egyszerűen és érthetően a lényeg: így segít a csok plusz

A piaci szereplők szerint is érdemi segítséget jelent a csok plusz a gyerekvállaláshoz és az ingatlanvásárláshoz egyaránt. Mindezek mellett az építőipar megerősítéséhez is hozzájárul az otthonteremtési program. Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a minap jelezte, hogy már az első napok óta nagyon intenzív az érdeklődés a lehetőség iránt, az első havi nem hivatalos adatok szerint több mint ezer komoly szándékú érdeklődő jelentkezett a bankoknál. Ehhez hozzátette: a régi csok „sikertermék” volt, és bíznak benne, hogy a csok plusz is az lesz.

Röviden összegezzük, hogy melyek az otthonteremtési kezdeményezés legfőbb tudniavalói. Elsőként nézzük meg azt, hogyan segít a csok plusz, ha egy gyermeket tervez a család.

Ez esetben 15 millió forintos kedvezményes hitelt lehet felvenni, legfeljebb háromszázalékos kamattal. Minimális a szükséges önrész: az első lakás esetében tíz, a másiknál pedig húsz százalék. A gyermek érkezésekor a hiteltörlesztésre egy éves halasztás kérhető.

Mi van akkor, ha két gyermekkel számol egy család? Akkor a következő lehetőségeket lehet igénybe venni a csok plusz segítségével: az elérhető kölcsön összege itt már harmincmillió forintot jelent, a kamat ez esetben is legfeljebb három százalék lehet. Az önrész ezúttal is tíz százalékot jelent az első lakás esetében, míg a másiknál húsz százalék az előírás.

A piacinál jóval kedvezőbb a kölcsön törlesztőrészlete, ráadásul az első gyermek érkezésekor egyéves halasztás kérhető. Ami ennél is kedvezőbb, az az, hogy a második gyermek érkezésekor tízmillió forintot elenged az állam a hitelből.

Ha három gyermeket tervez egy család, akkor a fentieknél is nagyobb kedvezményeket lehet érvényesíteni. A legfeljebb háromszázalékos kamatozású hitel összege itt már elérheti az ötvenmillió forintot. Az önrész itt is tíz, illetve húsz százalék. Az első gyermek érkezésekor egyéves fizetési halasztás kérhető, a harmadik gyermek érkezésekor húszmillió forintot enged el az állam.

Hornung Ágnes a Kossuth rádióban tegnap arról is beszélt, hogy a csok plusz az ország egész területén alkalmazható, a falvakban, az ötezer fő alatti településeken is igényelhető akár a falusi csokkal együtt. Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha egy családnál nem születik meg a vállalt gyermek, azt válaszolta: ha orvosilag alátámasztott, hogy a várandósság nem lehetséges, akkor a támogatás megmarad. Ugyanakkor azt látják, hogy a kívánt gyerekek nagy része a régi csoknál is megszületett, mert a párok tudatosan lépnek be ebbe a konstrukcióba – emelte ki a távirati iroda ismertetése szerint. Az államtitkár kitért arra is, az igényelt átlagos hitelösszeg 25 millió forint körül van, amely – a kutatásokkal összhangban – azt bizonyítja, hogy a többgyermekes családmodell a legnépszerűbb.