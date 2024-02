Hornung Ágnes: Magyarország család- és házasságbarát ország

A részleteket ismertetve közölte, hogy január elsejétől bevezették a csok pluszt, a kölcsönt a párok legfeljebb három százalékos kamattal igényelhetik. A támogatás, amely az első közös otthon megszerzéséhez vagy lakóingatlan bővítéséhez is felhasználható,

akkor vehető igénybe, ha a házaspár további gyermeket vállal, de a kölcsönösszeg nagyságába beleszámíthatnak a már meglévő gyermekek is

– mondta.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy az ötezer fő alatti településeken a csok plusz mellé a gyermeket tervező párok a falusi csokot is igénybe vehetik. Hozzátette: a falusi csokot vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják. Az első házasoknak továbbra is jár adókedvezmény és a kormány 2024-től megemelte a babaváró összegét – sorolta az államtitkár. Megjegyezte:

folyamatosan bővítik a bölcsődei férőhelyeket, hogy a karrier és a családépítés ne zárja ki egymást.

A házasság hete alkalmából rendezett konferencián Hornung Ágnes szólt arról is, hogy egyre népszerűbb a házasság intézménye. Mint mondta, 2022-ben a gyermekek 75 százalékának éltek házasságban a szülei. 30 év felett jelentősen megugrik a házasságban élők aránya. 30-34 év között a magyarok 43 százaléka, 35–39 év között pedig már csaknem 50 százaléka él házasságban – ismertette a statisztikai adatokat Hornung Ágnes.