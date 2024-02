Fontos információkat osztott meg a családtámogatásokról a kormány

A házasság érték, amely tartósabb párkapcsolatot, kiegyensúlyozottabb életet biztosít – írja, a Házasság hete alkalmából kiadott közleményében Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár. A közlemény szerint ezért is fontos a Házasság hetén ráirányítani a figyelmet arra, miért is érdemes a pároknak úgy dönteni, hogy házasságot kötnek. Ha egy pár összeházasodik, az azt jelenti, hogy szeretnék még szorosabbra fűzni a kettőjük közötti köteléket. Kutatások is alátámasztják, hogy a házasság stabilabb, tartósabb és több gyermek megszületését eredményezi az együttéléshez képest.

Ma már több mint harminc intézkedéssel segítjük a magyar családokat, köztük számos kedvezményt házaspárok vehetnek igénybe. Ezek közé a támogatások közé tartozik egyebek mellett az, hogy az első házasok két évig adókedvezményt vehetnek igénybe, a házasok igényelhetik a 2024 januárjától emelt összegű Babaváró hitelt, a gyermekáldás után pedig családi adókedvezményben részesülhetnek már a várandósság alatt is.

– írták, majd hozzátették, az otthonteremtési céljaik megvalósításában a 2024 januárjától elérhető új CSOK Plusszal is segítik a gyermeket vagy további gyermeket vállaló házaspárokat. A legfeljebb háromszázalékos kamatú, államilag támogatott hitelt a meglévő és vállalt gyermekek számától függően 15, 30, illetve 50 millió forint összegben igényelhetik a házaspárok. A CSOK Pluszt az első közös otthon megszerzéséhez, a meglévőnél értékesebb, komfortosabb otthonba költözéshez, vagy akár a lakóingatlan bővítéséhez egyaránt igénybe lehet venni. A támogatás új és használt lakóingatlanra is felhasználható.

A kormány politikájának köszönhetően a 2010 és 2023 közötti tizenhárom év alatt a népesedési folyamatokban számos tekintetben sikerült kedvező változást elérni. Ha nem történt volna meg a 2010-es családbarát fordulat, mára mintegy 178 ezer gyermekkel kevesebb született volna meg.

Mindemellett jelentősen emelkedett a családalapítási kedv: míg 2010-ben 36 ezer pár kötött házasságot, addig 2023-ban már ötvenezer, mindeközben pedig jelentősen csökkent a válások száma. A magyarországi stabil, többrétű, célzott és rugalmas családtámogatási rendszer sokoldalúan védi és szolgálja a családokat. A közlemény szerint ennek is köszönhető, hogy az elmúlt időszakban Magyarországon erősödött a házasság intézménye.