Jelentős meglepetéssel kezdte az évet az építőipar

Januárban az építőipari termelés 17,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 20,5, az egyéb építményeké 11,6 százalékkal emelkedett. Az ágazat termelése 10,2 százalékkal nagyobb volt a decemberinél. A megkötött új szerződések mennyisége 21,5, ezen belül az épületek építésére kötötteké 31,5 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké viszont 19,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállománya 14,9 százalékkal csökkent – ismertette a Központi Statisztikai Hivatal.

– Jelentős meglepetést okozva, erőteljesen kezdte az évet az építőipar – nyilatkozta Molnár Dániel. A Makronóm Intézet elemzője emlékeztetett arra, hogy az ágazat teljesítménye a múlt évben erősen megszenvedte a magas kamatkörnyezet, valamint a gazdasági bizonytalanság és az uniós források visszatartása miatt visszaeső beruházási hajlandóságot. Bár egyhavi adatból még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, a januári adatok kedvezőbb képet festenek az ágazatról.

A kamatkörnyezet már érdemben lazult, valamint a decemberi megállapodásnak köszönhetően érkeznek az uniós források: ezek hatása meg is látszódik a rendelések alakulásán.

– Az építőipar felfutása azért is lenne kedvező, mert segítené az ipari termelés helyreállását is, amely a múlt év belső problémái helyett, most a külső kereslet mérséklődésével szembesül – emelte ki Molnár Dániel. Az elemző szerint az idei évben az ágazat teljesítményének a felfutása várható. Ezt egyrészről a kamatok további csökkenése, másrészről a beérkező uniós források hajthatják, de a csok plusz révén a lakásépítések száma is emelkedést mutathat. Ugyanakkor a gazdasági bizonytalanság, a külső környezet, elsősorban a német gazdaság problémái mérsékelhetik a vállalatok beruházási hajlandóságát.