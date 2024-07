Rekordszintű lehet a világ idei gabonatermése

Rekordszintű, 2,854 milliárd tonna lehet a világ gabonatermése az idén – áll az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) legfrissebb, havi előrejelzésében. A becsült mennyiség 7,9 millió tonnával több a júniusban vártnál, és 3,6 millió tonnával múlja felül a múlt évit.

A világ búzatermésére vonatkozó előrejelzését 0,3 százalékkal, 789 millió tonnára növelte a FAO, részben a kedvezőbb ázsiai terméskilátások miatt, így például Pakisztánban rekordszintű búzatermés várható.

Eközben Oroszországban a júniusban becsültnél kevesebb búzát takaríthatnak be az idén a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. A római székhelyű szervezet szerint rizsből is több lehet az idén, mint amire júniusban lehetett számítani. A FAO most azzal számol, hogy a learatott rizs mennyisége rekordszintű, 535,1 millió tonna lesz, 0,9 százalékkal meghaladva a júniusi előrejelzést – ismertette a távirati iroda.